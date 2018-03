Come vedere Italia-Argentina in streaming o in tv

Stasera la Nazionale italiana di calcio giocherà un’amichevole contro l’Argentina, considerata una delle squadre più forti al mondo. La partita si giocherà alle 20.45 italiane allo stadio Etihad di Manchester.

Sarà la prima partita della Nazionale dopo l’eliminazione dagli spareggi dei Mondiali avvenuta a novembre contro la Svezia. Nel frattempo nel calcio italiano è successo un po’ di tutto: l’allenatore della Nazionale Giampiero Ventura è stato esonerato, la federazione nazionale è stata commissariata dal CONI e anche la Lega Calcio ha un nuovo presidente. In tutto questo, la Nazionale non ha ancora trovato il nuovo allenatore: i commissari lo sceglieranno alla fine della stagione, quando i principali candidati all’incarico potrebbero liberarsi dalle squadre che allenano in questo momento.

L’allenatore ad interim della Nazionale, che ha deciso le convocazioni e siederà in panchina contro l’Argentina, è l’allenatore della nazionale Under 21, Gigi Di Biagio. La squadra sarà più o meno la stessa vista negli ultimi mesi, con la differenza che in mezzo al campo giocherà probabilmente Jorginho, talentuoso centrocampista del Napoli che Ventura non riteneva adatto al suo gioco. Di Biagio ha convocato anche molti giocatori storici della Nazionale, sperando forse di convincerli a mettere una buona parola per lui quando la federazione dovrà scegliere il nuovo allenatore. L’Argentina invece sarà la solita Argentina: una squadra eccezionale in attacco, dove farà giocare contemporaneamente Lionel Messi, Ángel Di María e Gonzalo Higuaín, e un po’ meno forte dietro.

Le probabili formazioni di Italia-Argentina

Argentina (4-2-3-1): Caballero; Bustos, Fazio, Otamendi, Tagliafico; Biglia, Paredes; Lanzini, Messi, Di Maria; Higuain.

Italia (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Parolo, Jorginho, Verratti; Candreva, Immobile, Insigne.

Come vedere in streaming Italia-Argentina

La partita sarà trasmessa in tv in chiaro da Rai 1. Si potrà vedere in alta definizione sul canale 501 del digitale terrestre. In streaming, la partita sarà visibile gratis sul sito Raiplay.