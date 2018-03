I convocati dell’Italia per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra

L’allenatore della Nazionale italiana di Calcio Luigi Di Biagio ha diffuso la lista dei convocati per le amichevoli che si giocheranno il 23 e il 27 marzo contro Argentina e Inghilterra, entrambe a Londra. C’è Gianluigi Buffon, come già anticipato, e non ci sarà invece Mario Balotelli, su cui erano circolate alcune ipotesi. Ci sono diversi giovani che non sono ancora entrati definitivamente nel giro della Nazionale, come Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa e Patrick Cutrone. Non sono stati convocati invece Daniele De Rossi e Andrea Barzagli, lasciando quindi Buffon come unico giocatore della Nazionale che vinse i Mondiali nel 2006.

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa).

Difensori: Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Juventus), Gian Marco Ferrari (Sampdoria), Alessandro Florenzi (Roma), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea).

Centrocampisti: Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Roberto Gagliardini (Inter), Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (PSG).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Antonio Candreva (Inter), Patrick Cutrone (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna).