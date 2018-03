Tottenham-Juventus di Champions League in diretta TV e in streaming

Tottenham-Juventus, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà stasera a partire dalle 20.45 allo stadio Wembley di Londra.

Per la Juventus sarà una partita complicata e molto rischiosa. Dopo il 2-2 dell’andata, per passare il turno stasera è costretta a vincere con qualsiasi risultato o a pareggiare segnando più di due gol. Il punto debole del Tottenham è la sua difesa, che stasera è per giunta priva di uno dei suoi titolari, il belga Toby Alderweireld, e di un terzino, il francese Serge Aurier. Non sarà quindi così complicato tirare in porta e cercare di segnare più di un gol. Il problema è che sta alla Juventus “fare la partita”, perché è in svantaggio nel risultato complessivo e deve quindi recuperare. La ricerca del gol potrebbe portare a uno sbilanciamento della squadra verso l’attacco, che potrebbe venire sfruttato dalla qualità offensiva del Tottenham, rappresentata soprattutto dal suo attaccante Harry Kane, considerato uno dei centravanti più forti al mondo.

A Londra la Juventus di Massimiliano Allegri arriva senza Mario Mandzukic, indisponibile per infortunio come gli esterni d’attacco Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi. Nemmeno Gonzalo Higuain, che stasera partirà titolare, è al meglio della forma. Il Tottenham di Mauricio Pochettino, invece, non ha altre assenze oltre a quelle di Alderweireld e Aurier. La squadra, poi, è in gran forma: non perde una partita da dicembre ed è ancora in corsa per un buon piazzamento nelle tre competizioni più importanti a cui partecipa.

Le probabili formazioni di Tottenham-Juventus:

Tottenham (4-3-3) Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Eriksen, Dier, Dembelé, Lamela, Kane, Alli

Juventus (4-3-3) Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa, Higuain

Dove vedere Tottenham-Juventus in streaming e in diretta tv:

Tottenham-Juventus verrà trasmessa da Canale 5 a partire dalle 20.40 e sarà visibile anche in streaming dal sito del canale, raggiungibile da qui. Verrà trasmessa inoltre da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD (in streaming con Premium Play). Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.