Dopo un giorno di cielo sereno, nel Nord Italia tornerà la neve. Il maltempo degli ultimi giorni lo si deve all’aria molto fredda proveniente dalla Russia settentrionale: ha provocato abbondanti nevicate, soprattutto nell’Italia centro-meridionale, causando tra le altre cose cancellazioni e ritardi del trasporto ferroviario.

Domani farà sempre freddo, ma le cose stanno migliorando. Le previsioni meteo parlano di temperature minime stazionarie nell’Italia nord-occidentale e nord-orientale, mentre altrove saranno in crescita. Le massime saranno invece in calo soltanto in Liguria e in Pianura Padana.

Secondo il meteo ci saranno nubi e nevicate «deboli ma diffuse» in quasi tutto il Nord. In mattinata le nevicate di maggiore intensità saranno nell’area che comprende la Liguria, il Piemonte meridionale e l’Emilia-Romagna centro-meridionale, ma già dal pomeriggio ci sarà neve anche nella Pianura Padana lombarda e veneta e in quelle zone dell’Emilia-Romagna che durante il mattino si erano salvate dal maltempo.

Anche al Centro e in Sardegna farà brutto, ma il meteo parla di (poca) neve soltanto lungo gli Appennini. Nel pomeriggio la neve diventerà pioggia in Umbria, Toscana centro-meridionale, Umbria, Lazio, sud delle Marche e, di sera, Abruzzo. Per il resto, le nuvole della mattina si apriranno nel corso della giornata.

Nel Sud Italia, invece, si vedrà la neve anche in bassa quota: secondo le previsioni meteo nevicherà in Molise, Campania, Puglia centrosettentrionale e Basilicata, ma anche qui dal pomeriggio la neve diventerà pioggia. Pioverà anche lungo le coste ioniche in Sicilia e Calabria.

Le mappe arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.