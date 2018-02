Dopo giorni di maltempo, domani in molte parti d’Italia le cose cominceranno ad andare un po’ meglio. Per entrare nel dettaglio: le previsioni meteo parlano di cielo sereno al Nord in mattinata, con le eccezioni della Liguria e delle zone di Alpi e Prealpi, dove ci saranno molte nuvole e qualche debole nevicata. Nel pomeriggio il meteo prevede dei peggioramenti: le nevicate si estenderanno al Piemonte centro-occidentale e, verso sera, alla Val d’Aosta.

Al Centro ci saranno nuvole diffuse sulla Sardegna e piogge nella parte est della regione; farà brutto anche sulla costa adriatica, dove in mattinata si potrebbe vedere la neve. Altrove farà bello, soprattutto nella prima parte della giornata. Al Sud il tempo sarà peggiore: ci saranno “addensamenti compatti” di nuvole su Sicilia (con piogge al nord), Calabria e costa adriatica (con un po’ di neve). Per le altre parti del Sud Italia si prevede solo qualche nuvola.

Le temperature minime domani saranno in calo in tutta Italia, con le eccezioni della Liguria e del sud del Piemonte, della Sardegna, dei litorali di Toscana e Lazio e delle aree alpine. Le temperature massime aumenteranno in Sardegna e in parte del Centro-Nord, ma da tutte le altre parti scenderanno ancora.

La neve e le basse temperature di questi giorni sono dovute a una corrente d’aria molto fredda, il Buran: ha portato neve a Roma e in molte altre parti d’Italia, e ci lascerà al freddo per l’intera settimana. Le temperature rientreranno nelle medie di stagione solo a partire dal prossimo sabato. A Roma e nel Lazio continuano i problemi legati alla neve, tra cui ritardi e cancellazioni dei treni, ma già da oggi la situazione dovrebbe tornare alla normalità, visto che non sono previste nuove precipitazioni in quest’area.

Le mappe arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.