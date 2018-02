Le foto della neve in Italia, oggi

Continua a fare freddo e continua a esserci la neve in giro per l’Italia, anche se nei prossimi giorni non dovrebbero più esserci precipitazioni come quelle di lunedì. Questa mattina è nevicato a Napoli, dove alcuni voli previsti in partenza dall’aeroporto Capodichino sono stati cancellati per la scarsa visibilità e alcune automobili sono rimaste bloccate nel traffico. Le foto con la neve di oggi arrivano soprattutto da città di mare – oltre a Napoli ci sono Olbia, Rimini, Ancona, Ventotene e Bari – e mostrano nevicate sul mare, porti imbiancati, barche sepolte dai fiocchi di neve. A Milano invece bisogna accontentarsi di una fontana ghiacciata.