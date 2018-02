Le foto della neve a Napoli

L’aria fredda e il maltempo, che da qualche giorno mantengono le temperature basse in buona parte dell’Italia, sono arrivati anche in Campania e a Napoli, dove stamattina c’è stata una nevicata abbondante. È stata la prima così intensa da decenni: le scuole resteranno chiuse fino a domani, e si sono verificati disagi nei trasporti, con autobus e metropolitana sospesi e treni rallentati. Ci sono problemi anche all’aeroporto Capodichino, dove i voli sono stati cancellati per la scarsa visibilità. Stanotte sono caduti alcuni centimetri di neve in diverse province campane: oltre all’area di Napoli, le nevicate più forti si sono viste in Sannio e Irpinia, ma ci sono sono state precipitazioni anche nella provincia di Salerno.

Intanto proprio da Napoli cominciano ad arrivare foto notevoli dalle agenzie e dagli utenti Instagram.

