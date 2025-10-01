La Global Sumud Flotilla sta per entrare nella “zona ad alto rischio”

Ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alcuni ministri del governo e vari politici dell’opposizione hanno preso lo stesso aereo per andare a Lamezia Terme, in Calabria, dove erano in programma vari eventi per la campagna elettorale delle elezioni regionali che si terranno domenica e lunedì prossimi. L’incontro è stato un po’ casuale, perché non c’erano molte alternative per arrivare a Lamezia Terme: ma è stata l’occasione per confrontarsi rapidamente sulla Flotilla. Virginia Piccolillo, giornalista del Corriere della Sera inviata a Lamezia Terme, scrive che Schlein ha chiesto a Meloni di tutelare gli equipaggi, e che Meloni ha assicurato che farà tutto il possibile.

Tuttavia in serata Meloni ha diffuso un comunicato dai toni piuttosto duri, in cui ha accusato la Flotilla di rischiare di minare la riuscita del piano presentato da Donald Trump e da Benjamin Netanyahu per la fine della guerra (piano che non è ancora stato valutato da nessuna entità palestinese). La Flotilla ha respinto le accuse di Meloni, chiedendole invece di fare pressione su Israele affinché sospenda il suo blocco navale intorno alla Striscia (la cui legittimità è contestata da diversi esperti di diritto internazionale).