La Global Sumud Flotilla sta per entrare nella “zona ad alto rischio”
Cioè nel tratto di mare in cui in passato missioni simili erano state bloccate da Israele: tutti gli sviluppi, man mano che arrivano
Le barche della Global Sumud Flotilla, l’iniziativa umanitaria e politica per portare beni essenziali nella Striscia di Gaza e contestare le politiche di Israele, stanno per entrare in quella che gli organizzatori definiscono “zona ad alto rischio”, cioè il tratto di mare in cui Israele aveva intercettato e bloccato missioni simili in passato. Israele impone un blocco navale sulla Striscia di Gaza, molto contestato dagli esperti di diritto internazionale: tra gli obiettivi dichiarati della Flotilla c’è proprio rompere questo blocco. Il Post segue tutti gli sviluppi con un liveblog.