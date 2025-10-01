NewsletterPodcast
La Global Sumud Flotilla sta per entrare nella “zona ad alto rischio”

Cioè nel tratto di mare in cui in passato missioni simili erano state bloccate da Israele: tutti gli sviluppi, man mano che arrivano

(Dal canale YouTube della Global Sumud Flotilla)

Le barche della Global Sumud Flotilla, l’iniziativa umanitaria e politica per portare beni essenziali nella Striscia di Gaza e contestare le politiche di Israele, stanno per entrare in quella che gli organizzatori definiscono “zona ad alto rischio”, cioè il tratto di mare in cui Israele aveva intercettato e bloccato missioni simili in passato. Israele impone un blocco navale sulla Striscia di Gaza, molto contestato dagli esperti di diritto internazionale: tra gli obiettivi dichiarati della Flotilla c’è proprio rompere questo blocco. Il Post segue tutti gli sviluppi con un liveblog.

Aggiornamenti più importanti

1 ora fa
Cosa ci aspettiamo che succeda
1 ora fa
Dove sono le barche della Flotilla
Live Blog
06:321 ottobre 2025

Tutti sullo stesso aereo, a parlare degli attivisti

Ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alcuni ministri del governo e vari politici dell’opposizione hanno preso lo stesso aereo per andare a Lamezia Terme, in Calabria, dove erano in programma vari eventi per la campagna elettorale delle elezioni regionali che si terranno domenica e lunedì prossimi. L’incontro è stato un po’ casuale, perché non c’erano molte alternative per arrivare a Lamezia Terme: ma è stata l’occasione per confrontarsi rapidamente sulla Flotilla. Virginia Piccolillo, giornalista del Corriere della Sera inviata a Lamezia Terme, scrive che Schlein ha chiesto a Meloni di tutelare gli equipaggi, e che Meloni ha assicurato che farà tutto il possibile.

Tuttavia in serata Meloni ha diffuso un comunicato dai toni piuttosto duri, in cui ha accusato la Flotilla di rischiare di minare la riuscita del piano presentato da Donald Trump e da Benjamin Netanyahu per la fine della guerra (piano che non è ancora stato valutato da nessuna entità palestinese). La Flotilla ha respinto le accuse di Meloni, chiedendole invece di fare pressione su Israele affinché sospenda il suo blocco navale intorno alla Striscia (la cui legittimità è contestata da diversi esperti di diritto internazionale).

06:071 ottobre 2025

Le barche della Flotilla stanno ancora navigando in direzione di Gaza

Nonostante nelle prime ore di stamattina si fosse diffusa la notizia di una possibile intercettazione israeliana, in seguito al passaggio della nave di cui parlavamo nel post precedente, al momento le barche della Flotilla sono in navigazione. Qui sotto trovate un fermo immagine tratto dalla diretta streaming della Flotilla, che trasmette in tempo reale ciò che vede l’equipaggio delle barche grazie ad alcune webcam.

05:581 ottobre 2025

Il passaggio di una strana nave vicino alla Flotilla, un paio d’ore fa

Verso le 6:30 la Flotilla ha pubblicato su Instagram un video girato un’ora prima da uno dei suoi attivisti: nel video si vede una nave, che sembra una motovedetta militare, navigare a bassa velocità nei pressi di una delle barche della Flotilla. Thiago Avila, uno dei membri del comitato direttivo della spedizione, ha scritto che si tratta di una nave militare israeliana, che li ha intimiditi e fatto manovre pericolose attorno a due barche, la Alma e la Sirius. Avila scrive inoltre che i sistemi di comunicazione a bordo delle navi sono stati danneggiati – senza fornire ulteriori dettagli – ma che le barche stanno comunque proseguendo verso Gaza.

05:501 ottobre 2025

La nave militare italiana che seguiva la Flotilla si è fermata

Intorno alle 3 di stamattina la nave militare italiana Alpino ha diramato un secondo avviso alle barche della Global Sumud Flotilla e comunicato loro che non avrebbe proseguito la navigazione oltre le 150 miglia nautiche (circa 280 chilometri) dalla costa della Striscia di Gaza. La decisione è in linea con quello che il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva detto nei giorni scorsi, ossia che la fregata non si sarebbe scontrata in alcun modo con Israele, che il governo italiano considera un paese amico. Ieri la nave aveva mandato un primo avviso agli equipaggi della Flotilla, dicendosi inoltre disponibile ad accogliere a bordo gli attivisti che avessero scelto di non proseguire.

Non è chiaro esattamente perché l’Italia abbia scelto il limite delle 150 miglia nautiche; fino alle 20 miglia nautiche dalla costa della Striscia le navi della Flotilla si trovano in acque internazionali, cioè in un luogo dove – sulla carta – le navi militari israeliane non potrebbero attaccare navi civili.

Martedì sera la richiesta alla Flotilla di fermarsi è stata ribadita anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo cui l’iniziativa metterebbe a rischio il successo del piano presentato dal presidente statunitense Donald Trump e dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per la fine della guerra (piano che Hamas non ha ancora commentato, e che contiene diverse condizioni che in passato ha ritenuto irricevibili).

05:501 ottobre 2025

Cosa ci aspettiamo che succeda

Non lo sappiamo con certezza. In passato Israele ha sempre bloccato tutte le navi umanitarie che hanno provato a forzare il blocco navale intorno alla Striscia, in un caso anche uccidendo alcuni degli attivisti che erano a bordo. Nei giorni scorsi ha detto che intende bloccare anche le navi della Flotilla, senza dire come e soprattutto con quanta forza.

Non è chiaro nemmeno cosa faranno le 45 barche che partecipano alla missione una volta che si avvicineranno alle acque territoriali che in teoria spettano ai palestinesi, e che Israele controlla militarmente, a circa 20 chilometri dalle coste della Striscia. Secondo alcuni le barche della Flotilla si fermeranno, ma altri attivisti a bordo sostengono che proveranno davvero a raggiungere la costa della Striscia. 

Giovedì il canale televisivo israeliano Channel 12 ha detto che l’esercito avrebbe intenzione di usare un’unità di assalto della marina per bloccare le barche e salire a bordo. Lo aveva già fatto lo scorso luglio, quando aveva fermato le due barche della Freedom Flotilla Coalition: al tempo gli attivisti a bordo erano stati arrestati, portati in Israele e poi espulsi

05:391 ottobre 2025

Come seguirle

Su un sito curato dalla stessa Flotilla si può vedere la posizione delle barche in tempo reale nel Mediterraneo, mentre su YouTube c’è una diretta streaming trasmessa da alcune delle barche della missione (finché la connessione regge, ovviamente).

05:341 ottobre 2025

Dove sono le barche della Flotilla

Le barche della Global Sumud Flotilla – ricordiamolo: sono parte di una iniziativa civile per portare cibo e altri beni essenziali nella Striscia di Gaza – sono a poche miglia nautiche dalla zona in cui potrebbero essere bloccate da Israele. La “zona ad alto rischio”, come la definiscono gli organizzatori, inizia indicativamente dalle 100 miglia nautiche dalla costa, meno di 200 chilometri: al momento le barche della Flotilla sono a circa 145 miglia nautiche (circa 270 chilometri) dalla Striscia di Gaza. Una volta entrate nella “zona ad alto rischio” le barche saranno comunque ancora ampiamente in acque internazionali, che arrivano fino a 12 miglia nautiche dalla costa (circa 20 chilometri).

In passato Israele ha sempre bloccato le barche che avevano provato a forzare il blocco navale che Israele impone alla Striscia di Gaza dal 2009. Ha detto che intende bloccarle anche questa volta, senza dire come, anche se finora non aveva mai dovuto confrontarsi con una flotta tanto numerosa.

05:331 ottobre 2025

Buongiorno. Con questo liveblog seguiremo quello che succederà alle barche della Flotilla, che stanno per raggiungere il tratto di mare dove in passato Israele ha bloccato iniziative simili. 