Da mercoledì Israele chiuderà a tempo indeterminato l’unico valico al confine tra Giordania e Cisgiordania

Da mercoledì 24 settembre Israele chiuderà a tempo indeterminato il valico di Allenby, l’unico che collega la Giordania alla Cisgiordania, il territorio palestinese che occupa illegalmente da decenni, anche tramite la costruzione di colonie. Il valico era stato chiuso una prima volta venerdì, perché il giorno prima l’autista di un camion di aiuti umanitari diretto verso la Striscia di Gaza aveva ucciso due militari israeliani di guardia al valico. Da lunedì il valico era stato temporaneamente riaperto, ma solo al traffico pedonale e non anche per il passaggio di aiuti umanitari.