Israele ha approvato la più grande espansione delle colonie in Cisgiordania da decenni

Il governo israeliano ha approvato la creazione di ventidue nuove colonie in Cisgiordania, un territorio che secondo la comunità internazionale appartiene ai palestinesi ma che da decenni Israele occupa illegalmente proprio tramite la costruzione di colonie (insediamenti che in molti casi assomigliano a piccole città). L’espansione appena approvata è la più grande negli ultimi decenni, ed è stata presentata giovedì dai ministri della Difesa Israel Katz e delle Finanze Bezalel Smotrich come parte di un piano a lunga scadenza di ulteriore crescita degli insediamenti.

Le ventidue colonie sorgeranno in vari punti della Cisgiordania: alcune sostituiranno quelli che vengono definiti “avamposti” (“outpost”), dove alcuni coloni si insediano autonomamente, occupando terreni e costruendo abitazioni, anche prima del riconoscimento da parte del governo israeliano (che comunque li tollera piuttosto apertamente). Altre invece saranno nuove: due sono a Homesh e Sa-Nur, due località della Cisgiordania da dove Israele si era ritirata nel 2005 (quando aveva anche abbandonato le colonie nella Striscia di Gaza). Il piano prevede anche nuovi insediamenti lungo il fiume Giordano e al confine orientale con la Giordania, con l’obiettivo dichiarato di aumentare il controllo militare del territorio.

Da tempo i partiti di destra che sostengono il governo di Benjamin Netanyahu approvano progetti di espansione delle colonie e di occupazione più o meno completa della Cisgiordania.

Israele ha costruito circa 150 colonie in Cisgiordania da quando l’ha occupata, dopo la fine della Guerra dei sei giorni, combattuta nel 1967 contro una coalizione di stati arabi che in parte difendevano gli interessi dei palestinesi.

Oggi nelle colonie vivono fra le 500mila e le 700mila persone: molte hanno deciso di trasferirsi lì per motivi economici, per esempio per approfittare del basso costo della vita e degli immobili. Altre invece vivono nelle colonie per motivi religiosi e ideologici: credono che il territorio della Cisgiordania appartenga a Israele e vogliono quindi rivendicarlo attivamente. Sono generalmente persone vicine alla destra. Sempre più spesso compiono attacchi violenti contro gli abitanti palestinesi, a volte con l’aperto sostegno dell’esercito.

La mappa delle nuove colonie pubblicata dal governo israeliano

– Leggi anche: Coltivare, lavorare e sopravvivere in Cisgiordania