Un uomo che guidava un camion umanitario diretto a Gaza ha ucciso due cittadini israeliani al confine fra Giordania e Cisgiordania

Giovedì l’autista di un camion di aiuti umanitari diretto verso la Striscia di Gaza ha ucciso due cittadini israeliani di 20 e 60 anni vicino al ponte di Allenby, al confine tra Giordania e Cisgiordania. Secondo quanto riferito dall’esercito israeliano, l’aggressore è un un cittadino giordano: aveva raggiunto il ponte dal lato giordano verso le 15 (le 14 in Italia) e sparato contro i due israeliani prima che il mezzo fosse sottoposto ai controlli. Poi li aveva colpiti anche con un coltello. L’uomo è stato infine ucciso dalle guardie di sicurezza, che erano subito intervenute.

Dopo l’attacco, l’esercito israeliano ha circondato la vicina città di Gerico per circa un’ora. Il ministero degli Esteri giordano ha detto che i servizi di sicurezza del paese hanno avviato un’indagine sull’accaduto.