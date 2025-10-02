Gli italiani a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla arrestati da Israele sono 22

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che Israele ha fermato 22 persone italiane tra quelle a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla, e ha aggiunto che sono «in buone condizioni». Tajani non ha specificato la loro identità ma la Global Sumud Flotilla ha iniziato a pubblicare sui suoi profili social i nomi delle persone a bordo delle barche intercettate.

Tajani ha aggiunto che il consolato a Tel Aviv e quello generale a Gerusalemme li assisteranno sia al porto di Ashdod, dove li stanno portando i militari israeliani, sia durante le procedure di rimpatrio. Ha detto poi che le persone arrestate (italiane e non) saranno espulse con due voli che dovrebbero partire lunedì e martedì prossimi. Secondo Tajani probabilmente i voli non saranno diretti in Italia, ma verso altre capitali europee: non ha detto quali, ma ha citato Madrid e Londra tra le ipotesi.