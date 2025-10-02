Le foto delle manifestazioni in Italia contro l’intercettazione della Flotilla

Giovedì sera, poco dopo l’intercettazione della Global Sumud Flottila da parte della marina militare israeliana, nelle principali città italiane si sono tenuti cortei e manifestazioni piuttosto spontanee e partecipate contro l’operazione di Israele e in solidarietà con la Flottila. A Roma, Milano, Torino e Napoli i manifestanti hanno bloccato brevemente alcune stazioni ferroviarie, mentre a Genova e Livorno le proteste si sono concentrate nella zona del porto. Sono state organizzate proteste anche a Bologna e Firenze. In tutto si parla di diverse migliaia di persone in varie città.

Le proteste di mercoledì sera si sono tenute a nove giorni di distanza dagli scioperi e dalle manifestazioni indette per il 22 settembre in tutta Italia, partecipate come non capitava da diversi anni per una causa come quella palestinese. Per venerdì 3 ottobre CGIL e USB hanno indetto un nuovo sciopero generale a sostegno della Flotilla.