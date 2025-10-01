CGIL e USB hanno indetto uno sciopero generale venerdì 3 ottobre contro l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla

La CGIL e l’Unione Sindacale di Base (USB) hanno indetto per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale per protestare contro l’abbordaggio israeliano delle barche della Global Sumud Flotilla. La CGIL lo ha definito «un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati». L’USB ha parlato di «un’aggressione che calpesta i valori democratici e la dignità umana».

La CGIL ha aggiunto che durante lo sciopero saranno garantite le prestazioni indispensabili. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha già fatto sapere che valuta la precettazione, cioè un’ordinanza ministeriale per limitarne la durata. Secondo la commissione di garanzia sugli scioperi (un’autorità amministrativa indipendente che vigila sui modi e sui tempi di convocazione degli scioperi) la motivazione dei sindacati non rientra tra i casi che giustificano il mancato preavviso di almeno 10 giorni.