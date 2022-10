28 persone sono morte a causa di un’esplosione in una miniera in Turchia, e decine sono rimaste intrappolate

Almeno 28 persone sono morte e decine sono rimaste intrappolate sottoterra dopo un’esplosione avvenuta venerdì in una miniera di carbone ad Amasra, nella provincia di Bartin, in Turchia.

Nel momento dell’esplosione, le persone all’interno della miniera erano circa 110, metà delle quali a una profondità tra i 300 e i 350 metri.

Il ministro per la Salute turco ha riferito che undici persone sono state salvate e stanno ricevendo cure mediche. Le squadre di soccorso hanno lavorato durante la notte, scavando e cercando di raggiungere i sopravvissuti rimasti intrappolati.

Il ministro dell’Energia ha fatto sapere che all’interno della miniera ci sono stati collassi parziali delle gallerie, ma che l’incendio è stato spento e il sistema di ventilazione sta funzionando regolarmente.

L’esplosione è avvenuta a circa 300 metri di profondità e ancora non se ne conoscono le cause: la procura locale ha avviato un’indagine.