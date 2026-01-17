Weekly Beasts

Tra le fotografie di animali pubblicate nei giorni scorsi dalle agenzie internazionali si fa notare quella del gatto Larry – che vive al numero 10 di Downing Street, la residenza dei primi ministri britannici – che corre via dopo aver fatto inciampare il fotografo ufficiale del presidente della Polonia davanti alla porta della residenza. Ci sono anche: un cucciolo di capibara che si stiracchia nella laguna Rodrigo de Freitas, in Brasile; un bue da tiro che salta mucchi di paglia in fiamme per un rito tradizionale indiano; pesci pappagallo arcobaleno e cavallucci marini, e una volpe delle sabbie tibetana in mezzo alla neve.