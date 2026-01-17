Le proteste in Danimarca e in Groenlandia contro le minacce di Trump

Caricamento player

Sabato ci sono state manifestazioni di protesta in Danimarca e in Groenlandia contro le mire espansionistiche sulla Groenlandia da parte del presidente statunitense Donald Trump. A Nuuk, la capitale groenlandese, centinaia di persone stanno andando verso il consolato americano sventolando bandiere e striscioni. Tra loro c’è anche il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen.

A Copenaghen, la capitale danese, il corteo è iniziato nella piazza davanti al municipio ed è proseguito fino all’ambasciata statunitense. Il quotidiano danese Politiken scrive che secondo gli organizzatori i partecipanti sono stati oltre 15mila. La polizia non ha ancora fornito la sua stima. I manifestanti hanno sventolato cartelli con scritte come «giù le mani dalla Groenlandia» e «Yankee go home!», e gridato cori come «la Groenlandia non è in vendita». Ci sono state manifestazioni anche in altre città danesi.

La Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca, con larghe autonomie. Gli Stati Uniti continuano da settimane a minacciare di prendere il controllo dell’isola. Trump stesso si è rifiutato di escludere l’uso della forza. Da qualche giorno sull’isola è arrivata qualche decina soldati inviati singolarmente da alcuni paesi europei: ufficialmente come parte di una missione esplorativa, ufficiosamente come strumento di deterrenza contro un possibile attacco statunitense.

Il governo autonomo della Groenlandia ha detto più volte di non aver intenzione di essere annesso agli Stati Uniti, e l’opinione è condivisa da una larga maggioranza di groenlandesi.

