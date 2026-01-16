Sono arrivate le prime truppe dei paesi europei in Groenlandia

Giovedì sera le truppe di alcuni paesi europei sono cominciate ad arrivare in Groenlandia per un’esercitazione militare coordinata dalla Danimarca. Sono poche decine di soldati in tutto, e l’iniziativa è importante soprattutto a livello simbolico: è la prima volta che vari paesi, tutti membri della NATO, si coordinano per mandare truppe in Groenlandia, in quello che di fatto è un messaggio contro le mire espansionistiche sul territorio da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Le prime prime truppe arrivano da Germania, Francia e Svezia (rispettivamente 13, 15 e 3 soldati), e se ne aggiungeranno altre da Regno Unito, Norvegia, Finlandia e Paesi Bassi. L’esercitazione, chiamata Operation Arctic Endurance, durerà da giovedì a sabato.

La decisione dei paesi europei era stata presa dopo l’incontro tra le autorità groenlandesi, danesi e statunitensi a Washington sul futuro della Groenlandia, e in seguito alle dichiarazioni sempre più minacciose e aggressive di Trump, che continua a dire di voler «controllare» il territorio (che fa parte del parte del Regno di Danimarca). L’incontro era andato male e il ministro degli Esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, aveva detto che non era stato raggiunto nessun accordo concreto e che anzi le varie parti erano «d’accordo sul non essere d’accordo».

Motivando la presenza, per quanto simbolica, di truppe del proprio paese, il presidente francese Emmanuel Macron aveva detto che la Francia deve «stare al fianco di uno stato sovrano per proteggere il suo territorio», e aveva annunciato che nei prossimi giorni avrebbe mandato altre forze «terrestri, marittime e aeree», senza specificare quante.

Altri paesi europei hanno rifiutato di partecipare alle esercitazioni, tra cui l’Italia. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto che un’iniziativa del genere dovrebbe essere coordinata dalla NATO, e non da singoli paesi, e ha commentato così l’esercitazione: «Cosa fanno cento, duecento o trecento soldati di qualunque nazionalità? Sembra l’inizio di una barzelletta. Non è una gara a chi manda i militari in giro per il mondo, il nostro è un atteggiamento razionale».

Un altro paese che non partecipa è la Polonia, il cui primo ministro Donald Tusk ha però avvertito che un intervento militare degli Stati Uniti in Groenlandia sarebbe un «disastro». Tusk ha detto che «un conflitto o un tentativo di prendere il controllo del territorio di un paese che è membro della NATO da parte di un altro stato membro della NATO, e che per di più sono gli Stati Uniti, sarebbe la fine del mondo come lo conosciamo».

