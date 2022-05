Dopo dodici anni, i Boston Celtics sono di nuovo alle finali della NBA

I Boston Celtics hanno vinto gara-7 delle finali di Conference della NBA contro i Miami Heat, e giocheranno così le finali dei playoff a dodici anni dall’ultima volta: incontreranno i Golden State Warriors, la prima partita si giocherà nella notte tra il 2 e il 3 giugno. Nello stadio di casa, lo storico Boston Garden, i Celtics hanno vinto 100 a 96 grazie alla gran partita dei tre giocatori più rappresentativi di questa stagione: Jayson Tatum, Marcus Smart e Jaylen Brown. Per gli Heat ha segnato 35 punti Jimmy Butler. È la prima volta in finale dal 2010 per Boston, una delle squadre più vincenti della storia della NBA che però da oltre un decennio era sempre stata eliminata dai playoff.

