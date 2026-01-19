Trump ha collegato le minacce alla Groenlandia al suo mancato Nobel per la Pace

Domenica Donald Trump ha inviato un messaggio al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre in cui ha collegato la sua intenzione di prendere il controllo della Groenlandia al fatto che lo scorso anno non gli è stato assegnato il Premio Nobel per la Pace, nonostante le sue esplicite richieste in merito. Il premio viene assegnato dal Comitato norvegese per il Nobel, con sede a Oslo, e l’anno scorso è andato alla leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado.

Il testo del messaggio è stato pubblicato lunedì dalla rete televisiva pubblica statunitense PBS. Støre l’ha confermato e ha detto che era una risposta a un altro messaggio in cui lui e il primo ministro finlandese Alexander Stubb segnalavano a Trump la loro contrarietà ai nuovi dazi imposti nel fine settimana dagli Stati Uniti ai paesi europei che avevano mandato un piccolo contingente militare in Groenlandia.

Nel messaggio Trump accusava la Norvegia di non aver scelto di dare il Nobel a lui, che sosteneva di meritarselo per aver fatto finire diverse guerre, e che per questo le sue priorità erano cambiate: «Caro Jonas: Considerando che il tuo paese ha deciso di non assegnarmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato otto guerre E ANCHE DI PIÙ, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace, anche se questa rimarrà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è bene e giusto per gli Stati Uniti d’America», ha scritto Trump.

Trump sembra riferirsi al fatto che il Nobel per la Pace, a differenza degli altri quattro Nobel, è assegnato ogni anno da un comitato composto da cinque persone che sono nominate dal parlamento norvegese. Il Comitato è però un organo indipendente, le cui scelte non vengono sottoposte al parlamento, come ha ribadito Støre.

Il riferimento alle «otto guerre» non è nuovo: Trump da mesi ripete di aver risolto vari conflitti (variando spesso il numero), ma è un’affermazione imprecisa e fuorviante. Inoltre accordi di pace che ha contribuito a mediare si stanno già sfaldando.

Nella seconda parte del messaggio Trump parla più nello specifico della Groenlandia, un’enorme isola che fa parte del Regno di Danimarca, da cui comunque ha ampie autonomie. Dice che la Danimarca non può proteggerla «dalla Russia o dalla Cina», cosa che ha ripetuto spesso negli ultimi mesi per giustificare le sue rivendicazioni.

– Leggi anche: María Corina Machado ha dato a Trump la sua medaglia per il premio Nobel