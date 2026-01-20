Provare a giudicare senza essere giudici

Da sempre il Post cerca di fare un lavoro di informazione accurato e completo sugli argomenti che riguardano la “giustizia”: le storie di cronaca, le discussioni politiche, le riflessioni etiche, le ragioni di interesse personale, sono alcune delle tantissime occasioni che ci portano ad avere a che fare con questi argomenti, sui quali spesso l’informazione è carente o fuorviante. Questo impegno ha conosciuto una prima estesa sintesi con il numero della rivista COSE spiegate bene dedicato alla giustizia, e l’interesse che ha ricevuto ci ha suggerito di dedicare all’argomento anche un nuovo ciclo di lezioni online, ovvero un altro formato di informazione del Post molto apprezzato negli scorsi anni.

Il 19 febbraio iniziano quindi “Dieci lezioni sulla giustizia”: dieci incontri online pensati per capire meglio che cosa chiamiamo “giustizia” e perché riguarda tutte e tutti, ogni giorno: nelle notizie che leggiamo, nei podcast che ascoltiamo, nelle decisioni che prendiamo e che incidono sulla vita delle persone e sul funzionamento della società. La serie inizierà con un incontro introduttivo tenuto dal direttore editoriale del Post Luca Sofri insieme a Gianrico Carofiglio – ex magistrato ed esperto autore sui temi etici e di divulgazione –, a cui seguiranno dieci lezioni in diretta streaming con esperte ed esperti che si occupano di giustizia con le competenze più diverse: Francesca Biondi, Carlo Blengino, Antonella Calcaterra, Grazia Ofelia Cesaro, Carlo Melzi d’Eril, Elena Kildani, Simone Lonati, Stefano Nazzi, Simone Scelsa, Giulio Vigevani. Qui sotto trovate il calendario completo.

Con loro si parlerà, tra le altre cose, di come funzionano i processi penali e civili, della situazione nelle carceri, di come la giustizia si occupa dei minori, e di errori giudiziari: cosa accade nei processi, come questi vengono raccontati dai media e quali effetti hanno sulle persone. Si parlerà anche di ruoli, di che lavoro è quello del giudice, e delle carriere nella magistratura. E ancora, di riforme e dei loro effetti concreti, del rapporto tra giornalismo e giustizia, e dei cambiamenti che il digitale sta portando nelle professioni legali e nel modo stesso di amministrare la giustizia.

Gli incontri si svolgeranno online ogni martedì e giovedì, dalle 19 alle 20:30, e si potranno seguire in diretta con la possibilità di fare domande agli speaker, oppure vedere registrati nei giorni successivi, fino al 31 luglio 2026. Le “Dieci lezioni sulla giustizia” sono offerte alle persone abbonate al Post (a cui basta accedere col proprio account prima di acquistarle per ricevere lo sconto) al prezzo di 240 euro, e di 290 euro per chi non lo è. Le iscrizioni saranno aperte fino a mercoledì 18 febbraio. Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.

Iscriviti alle “Dieci lezioni sulla giustizia”. E se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it.