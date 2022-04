Domenica mattina si sono sentite diverse forti esplosioni a Odessa, il più importante centro portuale che in queste settimane si era preparata a lungo per un attacco russo. Un consigliere del ministro dell’Interno ucraino, Anton Herashchenko, ha scritto sul suo canale Telegram che si è trattato di un attacco aereo, e che alcuni dei missili sono stati abbattuti dalla contraerea ucraina. Al momento non si hanno notizie di feriti o morti.

Nel frattempo si sta parlando molto delle conseguenze della ritirata delle forze russe dalla regione di Kiev. Le strade sono intasate di macerie e carri armati abbandonati, in mezzo ai quali i soldati russi hanno nascosto mine e trappole esplosive. I civili che si erano nascosti nei rifugi sotterranei, rimasti senza cibo per giorni, sono tornati fuori affamati e disperati in cerca del pane distribuito dai soldati ucraini.