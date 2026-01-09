Celebripost

In attesa dei Golden Globe, che saranno la notte tra l’11 e il 12 gennaio, nei giorni scorsi le attrici e gli attori più fotografati erano quelli ai Critics Choice Awards, i premi di cinema e tv assegnati dai critici delle principali testate americane. Si sono visti Jacob Elordi, Leonardo DiCaprio, Rhea Seehorn, Timothée Chalamet e Jessie Buckley, tra gli altri. Alan Cumming è stato invece fotografato alla cerimonia per la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame; poi alcune celebrità al festival del cinema di Palm Springs, Sam Waterston al 25esimo anniversario di Law & Order e per finire Jim Belushi alla prima di The Chronology of Water, con una maglietta di Ozzy Osbourne.