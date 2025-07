È morto Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, cantante e fondatore dei Black Sabbath e tra i principali protagonisti della musica rock e metal degli anni Settanta e Ottanta, è morto a 76 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia. Nel 2020 aveva detto di avere il morbo di Parkinson, e lo scorso 6 luglio si era esibito insieme al chitarrista Tony Iommi, al bassista Geezer Butler e al batterista Bill Ward, membri della formazione originale dei Black Sabbath, nell’ultimo concerto del gruppo a Birmingham, in Inghilterra.

Con i lunghi capelli lisci, spesso tinti di nero, e gli immancabili occhiali da sole rotondi, Osbourne era diventato uno dei personaggi più riconoscibili dell’heavy metal. La sua voce inconfondibile, la presenza scenica e il formidabile gusto per lo spettacolo hanno avuto una profonda influenza nell’evoluzione dell’heavy metal, contribuendo a definire l’estetica cupa e il suono ruvido e distorto tipici del genere.

In oltre cinquant’anni di carriera ha pubblicato decine di dischi, sia con i Black Sabbath che da solista, affiancato anche in questo caso da musicisti mitici come il chitarrista Randy Rhoads e spaziando tra hard rock, heavy metal e suoni più sperimentali.

Fin dall’inizio le sue canzoni parlarono di occultismo (spesso in riferimento alle teorie dell’esoterista britannico Aleister Crowley), guerre, malattia, paganesimo e morte, temi che sarebbero poi diventati caratteristici dell’heavy metal in generale.

Ma Osbourne fu una figura di riferimento anche per il suo approccio concertistico: sul palco era imprevedibile e teatrale, e amava stupire il pubblico con gesti molto provocatori. Celebre è l’episodio del 1982 in cui, durante un concerto, morse la testa a un pipistrello lanciato sul palco, convinto che fosse finto.

A partire dagli anni Settanta si trasferì stabilmente negli Stati Uniti, dove negli anni Duemila diventò un personaggio televisivo di grande fama grazie a The Osbournes, un famoso reality show di cui fu protagonista con la famiglia su MTV.

Durante l’ultimo concerto a Birmingham Osbourne era stato costretto a cantare quasi sempre da seduto, e in molti casi aveva faticato a sostenere la voce e a controllare le corde vocali, compromesse dalla malattia; ma il pubblico lo aveva ha sostenuto praticamente sempre, incitandolo con cori e applausi e concludendo le strofe al posto suo.