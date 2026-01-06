Nel locale dell’incendio di Crans-Montana non venivano fatti controlli dal 2019

Il sindaco del comune svizzero di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha detto in una conferenza stampa che dal 2020 al 2025 non è stato fatto alcun controllo di sicurezza nel locale Le Constellation, dove la notte di Capodanno sono morte 40 persone in un incendio e più di 100 sono rimaste ferite. Ha detto di essere «profondamente rammaricato» per questo, e di non sapere perché nel locale non siano state fatte ispezioni annuali, come richiederebbero le ordinanze comunali. L’ultima risale al 2019.

Il sindaco ha anche detto di aver deciso nuove misure di sicurezza con effetto immediato, a partire dal divieto nei locali chiusi del comune di usare dispositivi pirotecnici di qualsiasi tipo, come le candele che hanno probabilmente causato l’incendio di Capodanno. Il comune ha fatto sapere di aver incaricato un ufficio esterno specializzato di fare controlli su tutti i 128 esercizi pubblici del comune, «compresa la qualità dei materiali» e «nonostante la legge non lo preveda».

Il sindaco ha detto di aver saputo dei mancati controlli leggendo i documenti consegnati al pubblico ministero durante le indagini. «So quanto sarà difficile per le famiglie», ha detto, ma ha anche aggiunto che lui e il resto del consiglio comunale non hanno intenzione di dimettersi perché sono stati «eletti dalle persone di Crans-Montana» e non abbandoneranno «la nave proprio adesso».

