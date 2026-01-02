I video dell’incendio a Crans-Montana e della fuga dal Constellation

Il giorno dopo la strage di Crans-Montana, in cui sono morte più di 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite, gli investigatori della procura svizzera hanno iniziato a raccogliere indizi e testimonianze per ricostruire con più precisione cosa sia successo al locale Le Constellation, dove c’era una serata di Capodanno. I video fatti dai ragazzi nel locale saranno molto utili per individuare le cause dell’incendio, per capire come è stata gestita l’emergenza e se il locale avesse adeguate misure di sicurezza.

Alcuni video postati su Instagram e TikTok mostrano i momenti immediatamente successivi all’inizio dell’incendio, altri invece la fuga di ragazzi e ragazze dal locale già in fiamme e i primi soccorsi.

Il Constellation è un locale con due piani, uno al piano terra e uno seminterrato, dove è divampato l’incendio. Per raggiungere il seminterrato bisogna scendere da una scala di una quindicina di gradini, piuttosto stretta e ripida. Il soffitto è basso. Nella stanza c’è un grande bancone centrale, divani scuri, diverse televisioni appese alle pareti. Sul soffitto c’è un condotto di aerazione di alluminio e pannelli di spugna fonoassorbente.

Secondo le testimonianze raccolte giovedì e confermate da alcune fotografie, l’incendio sarebbe divampato a causa di alcune candele che producono scintille attaccate al collo delle bottiglie di champagne. Due bottiglie erano nelle mani di una ragazza portata in spalla presumibilmente da un barista.

Questa foto sembra confermare la versione dei testimoni. Si vedono alcune persone che sollevano bottiglie con candele scintillanti, mentre sul soffitto si intravedono le prime fiamme sui pannelli fonoassorbenti. Non ci sono altre foto simili postate online prima di giovedì 1° gennaio e nell’immagine ci sono dettagli che corrispondono ad altre foto fatte in precedenza nel bar tra cui il bancone, le pareti, il soffitto.

Il giornale svizzero 20 Minuten ha pubblicato un video che mostra le prime fiamme dell’incendio al bancone del bar. In quel momento le fiamme sembravano gestibili, ma secondo il racconto delle persone sopravvissute la situazione sarebbe poi peggiorata in pochi minuti.

Avviso: i video che seguono possono risultare disturbanti.

In questo video invece si vedono le fiamme avvolgere alcune parti del soffitto e un ragazzo che cerca di spegnerle con una maglietta, invano. Nel locale ci sono ancora molti ragazzi e ragazze, nonostante l’incendio sia ormai divampato.

Intorno all’1:30 è avvenuta quella che molti testimoni hanno definito come una potente esplosione. In realtà la polizia cantonale svizzera ha parlato di un fenomeno chiamato flashover, che produce fiammate molto violente e temperature estreme che possono far rompere i vetri, con effetti molto simili a quelli di un’esplosione.

Il flashover avviene quando un incendio localizzato in un punto di una stanza chiusa si trasforma improvvisamente in un incendio generalizzato, coinvolgendo tutto il materiale combustibile presente. A causa dell’intenso calore sviluppato dal fuoco iniziale, i materiali non ancora in fiamme iniziano a decomporsi rilasciando vapori e gas infiammabili, e innescando una combustione improvvisa.

In questo video si vedono le fiamme e nel finale il percorso verso l’uscita, non ancora ostruita dal tentativo di fuga delle persone ancora presenti nel seminterrato.

Due dei video più impressionanti documentano la fuga dal locale e i primi soccorsi delle persone che provano ad aprire le pareti vetrate al pianterreno. Dalle immagini si vedono molte persone bloccate sulla scala a causa della calca.

Quest’ultimo video è stato fatto da un’auto sulla strada di fronte al Constellation. Il locale è in fiamme, molti ragazzi e ragazze sono bloccati sulle scale. Diversi testimoni hanno raccontato che i feriti sono apparsi subito in gravi condizioni sia a causa delle ustioni che del fumo.