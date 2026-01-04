Tutte le 40 persone morte nell’incendio di Crans-Montana sono state identificate

Domenica sera la polizia svizzera ha detto che sono state identificate tutte e 40 le persone morte nell’incendio di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana. Erano 16 le persone ancora da identificare: di queste, una aveva 14 anni, quattro 15, due 16, due 17, una 20, due 22, due 23, una 24 e una 33.

In totale le ragazze e i ragazzi italiani morti nell’incendio sono stati sei, tutti con meno di 17 anni. Sono Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti. Il ministero degli Esteri ha detto che le sei salme saranno trasportate in Italia lunedì 5 gennaio: un volo dell’aeronautica militare si fermerà prima a Milano Linate e poi a Roma Ciampino.