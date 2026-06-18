Le foto di Trump e Macron a Versailles

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Il presidente statunitense Donald Trump, in Francia per la riunione del G7, ha raggiunto il suo omologo francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte per una cena di lavoro alla reggia di Versailles, lo spettacolare palazzo costruito nel Seicento da re Luigi XIV di Francia, il Re Sole, nell’omonimo paese fuori Parigi. Trump è notoriamente un amante del lusso ostentato e pomposo, e sembra aver apprezzato molto lo sfarzo della reggia. Già prima della visita aveva detto di voler «dare un’occhiata» a tutto l’oro del palazzo, che secondo lui è «forse il più bello al mondo».

La riunione del G7, il gruppo che riunisce sette delle democrazie più influenti al mondo, inclusa l’Italia, è iniziata lunedì a Evian, una nota località termale nel sud della Francia, ed è stata definita da diversi dei partecipanti, inclusi Macron e Trump, come un successo. I leader europei hanno provato a tenersi buono Trump, riuscendoci, e a riportare la sua attenzione sulla guerra in Ucraina, ora che sembra che la firma dell’accordo con l’Iran sia imminente.

Il menù della cena prevedeva un aperitivo a base di carne di maiale dal sud-ovest della Francia, asparagi della valle della Loira e pollame del Borbonese, entrambe regioni della Francia centrale, una selezione di formaggi e torta al cioccolato.