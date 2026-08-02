Un aereo è precipitato mentre sorvolava le Linee di Nazca, in Perù: secondo i media locali, tra le 13 persone morte ci sono 7 italiani

Sabato un aereo turistico è precipitato mentre sorvolava il sito archeologico delle Linee di Nazca, in Perù: nell’incidente sono morte le 13 persone che erano a bordo, 11 passeggeri e 2 piloti. Un membro dei vigili del fuoco di Nazca ha detto al quotidiano locale La República che 7 passeggeri erano turisti italiani, ma non c’è ancora una conferma ufficiale delle autorità peruviane. Le cause dell’incidente non sono ancora note. Fonti della Farnesina hanno detto all’Adnkronos che l’ambasciata italiana a Lima sta seguendo la situazione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 ora locale (le 20 in Italia). L’aereo, della compagnia peruviana Aerodiana, era decollato da un aeroporto di Pisco, sulla costa meridionale del Perù.