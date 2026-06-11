La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse per la prima volta da quasi tre anni
Per combattere l'aumento dei prezzi innescato dalla guerra in Medio Oriente
Nella periodica riunione di politica monetaria la Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare i tre tassi di interesse di riferimento di 0,25 punti percentuali, portandoli così in un intervallo tra il 2,25 e il 2,65 per cento. In questo modo punta a ridimensionare l’inflazione, cioè l’aumento dei prezzi, che in questi mesi è tornata a essere elevata a causa della crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente.
È una decisione molto importante, perché è il segnale che ora l’aumento dei prezzi è tornato a essere un problema. L’ultima volta che la BCE aveva aumentato i tassi di interesse era stato quasi tre anni fa, a settembre del 2023, nel pieno dell’inflazione innescata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina.
A maggio nei paesi dell’euro l’inflazione è stata in media del 3,2 per cento: significa che a maggio i prezzi erano più alti del 3,2 per cento rispetto a maggio dell’anno scorso, quasi il doppio rispetto a quanto salivano solo all’inizio dell’anno, e l’aumento più alto da settembre 2023. Anche in Italia a maggio l’inflazione è stata del 3,2 per cento.
Non sono ancora variazioni estreme e sono ben lontane dai picchi che si raggiunsero nel 2022, quando l’inflazione superò persino il 10 per cento. Ma la tendenza è chiaramente in salita, e l’inflazione è già sopra al livello di guardia che si è data la BCE, che per statuto è impegnata a mantenere l’aumento dei prezzi intorno al 2 per cento, una soglia generalmente considerata coerente con un’economia sana.
L’aumento dei tassi è il modo con cui le banche centrali puntano a tenere sotto controllo un’inflazione che sale più del dovuto. Se i tassi di interesse di riferimento aumentano, di conseguenza salgono anche il costo dei mutui e dei prestiti. L’idea è che le persone e le aziende prenderanno meno soldi in prestito se questi sono più cari: si faranno così meno investimenti e consumi, l’economia rallenterebbe e i prezzi dovrebbero smettere di aumentare troppo.
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