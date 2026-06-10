Negli Stati Uniti a maggio i prezzi sono saliti del 4,2 per cento rispetto a un anno fa: è il tasso di inflazione più alto da tre anni

Secondo le stime dell’istituto di statistica degli Stati Uniti a maggio il livello generale dei prezzi è stato più alto del 4,2 per cento rispetto a maggio dell’anno scorso: è il valore più alto degli ultimi tre anni e si deve principalmente al rincaro di energia, carburanti e derivati del petrolio per la guerra in Medio Oriente. È il terzo mese consecutivo che negli Stati Uniti aumenta l’inflazione, la misura cioè della variazione dei prezzi: come si vede dal grafico i prezzi salivano anche prima, ma dall’inizio della guerra lo fanno più intensamente.

È un pessimo segnale per l’economia, visto che una forte crescita dei prezzi porta a un impoverimento generale della popolazione, come successo dopo la pandemia e la guerra in Ucraina. L’aumento dei prezzi negli Stati Uniti, come nei paesi europei, non è ancora grave come allora, ma sta peggiorando. È un pessimo segnale anche per il governo di Donald Trump, alle prese con una consistente perdita di consensi per aver causato una guerra che ha fatto salire di nuovo il costo della vita e soprattutto dei carburanti, temi particolarmente sensibili per gli elettori statunitensi.

Il dato potrebbe anche portare a un’ulteriore conseguenza impopolare, cioè all’aumento dei tassi di interesse di riferimento da parte della Federal Reserve, la banca centrale statunitense anche nota come Fed, che deve deciderne il livello nella periodica riunione di politica monetaria, prevista per mercoledì prossimo. La gestione dei tassi di interesse è il principale strumento con cui le banche centrali cercano di tenere sotto controllo l’andamento dei prezzi: li aumentano se i prezzi crescono troppo, facendo salire di conseguenza i tassi su mutui e prestiti; li riducono se crescono troppo poco e l’economia è stagnante. L’obiettivo della Fed è mantenere l’inflazione attorno al 2 per cento, considerato indice di un’economia sana: è la metà rispetto al tasso di inflazione attuale.

La prossima decisione sui tassi di interesse sarà anche la prima del nuovo capo della Fed, Kevin Warsh, considerato uno stretto alleato del presidente Donald Trump ed entrato in carica a fine maggio. Trump si era molto lamentato dell’operato del precedente capo, Jerome Powell, che a detta del presidente aveva tenuto i tassi di interesse troppo alti. La necessità di aumentare ulteriormente i tassi rischia quindi di mettere in difficoltà fin da subito Warsh e lo stesso Trump, nonostante le banche centrali siano istituti indipendenti per statuto e non dovrebbero essere influenzabili dalla politica.