Come potrebbero essere le nuove banconote degli euro

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Giovedì la presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Christine Lagarde ha presentato i disegni finalisti per cambiare le banconote degli euro per la prima volta da quando sono state introdotte, nel 2002. Sono state mostrate cinque serie di banconote per ciascuno dei due temi scelti per il concorso tra illustratori avviato negli anni scorsi: “cultura europea” e “fiumi e uccelli”.

Da oggi e fino al 21 settembre tutti i cittadini potranno dare il proprio parere sui disegni proposti compilando un sondaggio. Il consiglio direttivo della BCE dovrebbe scegliere quale tema adottare entro la fine del 2026, ma ci vorrà qualche anno prima che le nuove banconote entrino in circolazione.

Un breve video postato dalla BCE su X che mostra le dieci serie finaliste

I temi delle nuove banconote sono stati scelti con un sondaggio avviato nel 2023, cui è seguito un concorso tra designer che ha portato alla selezione dei dieci finalisti. Per il tema “cultura europea” si è deciso di abbinare per ciascun taglio di banconota il ritratto di un personaggio importante della storia europea.

Quelli scelti sono la celebre cantante d’opera Maria Callas, il musicista e compositore Ludwig van Beethoven, la scienziata e premio Nobel Marie Curie, lo scrittore e poeta spagnolo Miguel de Cervantes, lo scienziato, artista e inventore Leonardo da Vinci e la scrittrice austriaca Bertha von Suttner, che nel 1905 fu la prima donna a ricevere il Nobel per la pace.

Sulle banconote disegnate per il secondo tema ci sono invece illustrazioni di fiumi e diverse specie di uccelli: per esempio il martin pescatore e la cicogna, mentre sul retro ci sono le sedi delle principali istituzioni dell’Unione Europea.

Modificare le banconote ha un significato simbolico, perché le immagini presenti sulle banconote vengono scelte sulla base dei valori che le istituzioni vogliono trasmettere. Ci sono anche motivi pratici, comunque, perché le nuove banconote saranno più difficili da contraffare e più resistenti.

Il processo per ridisegnare le banconote dell’euro era stato avviato nel 2021. Le banconote attualmente in circolazione sono state disegnate nel 1996, sei anni prima che entrasse in vigore la moneta unica. Presentano immagini di dettagli architettonici e di ponti che in realtà non esistono: fu una soluzione di compromesso, perché gli euro sarebbero stati usati da paesi con storie e culture diverse, e si voleva evitare di dover scegliere simboli nazionali specifici.

Dal 2013 era stata introdotta gradualmente una nuova serie di banconote dedicata a Europa, figura della mitologia greca che dà il nome al continente. Sulle nuove banconote i disegni erano gli stessi del 1996, ma era stato aggiunto nella filigrana e nella striscia argentata un ritratto di Europa ripreso da un vaso custodito al Louvre di Parigi.