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Il tennista tedesco Alexander Zverev ha vinto il Roland Garros, uno dei tornei più importanti e prestigiosi del tennis, battendo in una finale spettacolare e assai equilibrata l’italiano Flavio Cobolli per 3 set a 2. Per Zverev, che è uno dei tennisti più forti in attività, è la prima vittoria in un torneo del Grande Slam: era già arrivato in finale per tre volte, di cui una proprio al Roland Garros nel 2024, ma aveva sempre perso.

Con la vittoria di oggi ha ottenuto il 25esimo trofeo della sua carriera. È anche il primo tedesco a vincere uno Slam da quando Boris Becker vinse gli Australian Open nel 1996.

Nel primo set della finale Cobolli è sembrato molto emozionato e teso, e ha fatto anche alcuni errori importanti, dato il suo livello, permettendo a Zverev di controllare il gioco e di vincere per 6-1. Nel secondo però è stato più preciso e coraggioso: lo ha vinto per 6-4, ed è stato più sicuro di sé anche nel terzo set, che però è stato chiuso da Zverev con lo stesso punteggio. C’è stato moltissimo equilibrio anche nel quarto, andato al tie break e terminato con la vittoria di Cobolli per 7-6. Nel quinto Zverev è stato sempre avanti: ha vinto i primi quattro game, e poi lo ha chiuso per 6-1.

Zverev e Cobolli si erano già incontrati quattro volte, e il tedesco aveva sempre vinto tranne che lo scorso aprile, nella semifinale degli ATP 500 di Monaco di Baviera, in cui Cobolli si era imposto nettamente con un 2-0 (perdendo poi in finale contro lo statunitense Ben Shelton).

Con l’assenza per infortunio di Carlos Alcaraz, l’inaspettata eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del torneo e quella di Novak Djokovic al terzo, Zverev era ampiamente considerato il favorito per la vittoria del Roland Garros, che si gioca a Parigi su campi di terra rossa. Ha 29 anni, maggiore esperienza ed è al terzo posto nel ranking maschile dietro a Sinner ed Alcaraz. Cobolli, che aveva cominciato il torneo al 14esimo posto, si era qualificato per la prima volta alla finale di uno Slam senza giocare la semifinale a causa del ritiro di un altro italiano, Matteo Arnaldi, per un virus intestinale.

Per i tennisti italiani questo Roland Garros è stato un torneo molto positivo nonostante l’eliminazione di Sinner e l’assenza di Lorenzo Musetti per infortunio. Ai quarti di finale si erano infatti qualificati addirittura in tre, una cosa mai successa prima. Oltre a Cobolli e Arnaldi li aveva raggiunti anche Matteo Berrettini, che però si è ritirato proprio durante la partita dei quarti di finale contro Arnaldi per un problema fisico.

Con il risultato di oggi dalla settimana prossima Cobolli salirà al decimo posto del ranking, mentre Zverev resterà al terzo, mantenendo un certo distacco da Alcaraz.