Il tennista italiano Flavio Cobolli è in finale al torneo di Monaco, dopo aver battuto il numero 3 del mondo Alexander Zverev

Il tennista italiano Flavio Cobolli ha battuto il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del torneo di Monaco di Baviera, in Germania, e giocherà domenica in finale contro il vincente della semifinale tra Alex Molcan e Ben Shelton. È una vittoria significativa per diversi motivi. Zverev è terzo nella classifica mondiale dei tennisti e Cobolli lo ha battuto in modo piuttosto netto, in poco più di un’ora e per 2 set a 0 (con il punteggio di 6-3, 6-3). E poi il torneo di Monaco è tra quelli in cui abitualmente Zverev gioca meglio: c’è spesso un gran tifo per lui, essendo tedesco, e lo ha già vinto tre volte (compresa l’edizione del 2025).

Il torneo di Monaco fa parte della categoria ATP 500, la terza per importanza dopo i quattro tornei del Grande Slam e i Masters 1000. Si gioca sulla terra rossa, dove sia Zverev che Cobolli ottengono solitamente ottimi risultati. Per Cobolli è la seconda finale raggiunta in questa stagione, dopo quella del torneo di Acapulco che aveva poi vinto a inizio marzo (anche quello è un torneo della categoria ATP 500). Dopo la finale, Cobolli salirà come minimo alla posizione numero 13 della classifica mondiale.