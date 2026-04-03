Ora Nintendo vuole spremere Super Mario

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Quando nel 1993 uscì il primo adattamento cinematografico della serie di videogiochi Super Mario, il fallimento fu così grande da indurre Nintendo, la società che ha creato il personaggio e ne detiene i diritti, a non voler tentare altri esperimenti per molto tempo. Nel 2023, trent’anni dopo e in una fase storica molto più felice per gli adattamenti dei videogiochi, è uscito Super Mario Bros – Il film, un lungometraggio d’animazione che è stato un successo d’incassi così clamoroso da cambiare tutto e ribaltare la strategia di Nintendo, che ha messo subito in produzione il sequel che esce questa settimana, Super Mario Galaxy – Il film.

Nel 2023 le recensioni non furono buone: il film fu criticato per la scrittura pessima e la scarsa capacità di “adattare” i personaggi, ma quelle di questo secondo film sono ancora peggiori. Sul Guardian Peter Bradshaw lo ha definito «un blando screensaver che è persino peggio dell’AI». La rivista di cinema Empire invece ha scritto: «C’è poca trama in questo film, solo una serie di momenti recuperati rovistando tra i diversi giochi della serie, messi in fila uno dopo l’altro».

Gli incassi del primo film furono comunque eccezionali e quelli del secondo, secondo il tracking (cioè la stima degli incassi del primo weekend basata sull’interesse manifestato, le copie in circolazione e le prevendite dei biglietti), potrebbero essere superiori.

L’incasso di Super Mario Bros. – Il film fu di 1,3 miliardi di dollari. Per dare un’idea divenne in quel momento il terzo film animato di maggiore successo di sempre e il secondo per incassi della sua annata. Questo tipo di successo difficilmente sarebbe potuto arrivare prima, perché è merito di una collaborazione tra Nintendo e uno studio di animazione, la Illumination, finalizzata a rispettare la mitologia del videogioco. È come si fanno oggi gli adattamenti, ma non era come si facevano un paio di decenni fa, quando i proprietari dei diritti avevano poca voce in capitolo e i film stravolgevano le storie originali, con la convinzione che solo così potessero funzionare al cinema.

Al momento Nintendo ha annunciato un film in live action, cioè con attori e non animato, tratto dalla serie di videogiochi The Legend of Zelda che è previsto per il 2027, e un paio di altri progetti che non si sa ancora cosa riguardino (sembra probabile che possano essere sui videogiochi Metroid e Star Fox). L’obiettivo è provare ad affermarsi come una Marvel dei film tratti da videogiochi. In molti infatti ritengono che i videogame possano essere per il cinema americano di oggi quello che i fumetti sono stati negli anni Dieci: una fonte di proprietà intellettuali di successo da adattare.

Per Nintendo tutto questo è il primo segno di una decisa volontà di sfruttare i suoi personaggi più famosi fuori dai videogiochi e in un modo che non sia il merchandising.

Tra gli anni ’80 e il 1993, Nintendo aveva sfruttato con poca cura i propri personaggi. I videogiochi erano un successo mondiale crescente e Nintendo, soprattutto con Super Mario, era leader di mercato.

Shigeru Miyamoto, creatore dei videogiochi di Super Mario, aveva immaginato che Mario potesse essere un personaggio jolly, malleabile e da adattare a giochi diversi (all’epoca lo si poteva trovare per esempio come arbitro nei giochi sportivi) e quindi la società lasciava grande libertà anche a chi chiedeva i diritti per adattamenti. Fu così che nacque il film d’animazione giapponese Super Mario Bros.: The Great Mission to Rescue Princess Peach! o la serie televisiva americana The Super Mario Bros. Super Show! (da noi Super Mario), un programma televisivo che mescolava live action e animazione, in cui le storie dei fratelli Mario e Luigi non seguivano precisamente quelle dei giochi.

Oltre a questo in quegli anni personaggi come Mario o Donkey Kong venivano concessi anche per pubblicità di shampoo o merchandise generico, senza badare alla coerenza del disegno e dello stile, e senza un controllo sulle storie e sull’enfasi sugli stereotipi italiani abbinati al personaggio di Super Mario, che è un idraulico italoamericano di Brooklyn e, nei videogiochi parla inglese con un grosso accento italiano.

Fu così che si arrivò al disastro del film del 1993. Realizzato a Hollywood con Bob Hoskins, John Leguizamo e Dennis Hopper, non rispettava nulla del videogioco e non solo andò male al box office ma fu considerato da tutti un brutto film. Per Nintendo fu un’umiliazione e la cosa spinse la società a decidere di utilizzare le proprie creazioni solo per i videogiochi, smettere di concedere i suoi personaggi in licenza e controllare direttamente un merchandise molto limitato.

La strategia funzionò, perché a partire dalla fine degli anni Novanta Mario e il suo universo cominciarono ad avere una coerenza di design e stile attraverso diversi media. Ma mentre negli anni Novanta e Duemila Sony, Konami e altre società di videogiochi cominciavano a sfruttare anche al cinema i loro successi videoludici, con qualche apprezzamento (la serie Mortal Kombat, quella di Tomb Raider o Resident Evil), Nintendo rimaneva esclusa.

Il recente ritorno allo sfruttamento dei personaggi di Nintendo è stato stimolato dal fallimento della nuova console Wii U. Per tamponare le perdite si decise di investire molto di più sulle console portatili e i giochi mobile, su ricerca e sviluppo nel settore hardware e poi su uno sfruttamento migliore delle proprietà intellettuali. Nacque così nel 2015 l’accordo con Universal per due zone a tema chiamate Super Nintendo World all’interno dei parchi Universal Studios in Giappone e in California (inaugurate nel 2021 e 2023). Ma anche la collaborazione con Lego e poi, con molta calma, un ritorno al cinema.

Parallelamente, sempre negli anni Dieci, Illumination, studio americano ma con sede a Parigi, si era affermato come la più interessante novità nel settore. Iniziò con la serie di film Cattivissimo me (quello in cui ci sono i Minions) e poi con Sing e Pets, tutti grandi successi distribuiti da Universal. Anche per questo nel 2016 Nintendo decise di appoggiarsi a loro per realizzare il primo film animato moderno di Super Mario, con un grande controllo da parte di Shigeru Miyamoto e una fedele adesione alla mitologia, al design e alle “regole” del videogioco. Proprio Miyamoto ha recentemente spiegato a Kyodo News in poche parole le ragioni per le quali ora Nintendo punterà sempre di più sugli adattamenti: «I videogiochi diventano obsoleti in fretta quando escono le nuove versioni […] un contenuto audiovisivo invece può durare per sempre».