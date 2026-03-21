Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di sci di discesa libera

La sciatrice italiana Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, arrivando davanti a tutte le avversarie nell’ultima gara che si è tenuta sabato a Lillehammer, in Norvegia. Al secondo posto della gara è arrivata Breezy Johnson, recente campionessa olimpica, con 15 centesimi di ritardo da Pirovano; al terzo la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, con 25.

La Coppa del Mondo è il principale circuito professionistico dello sci alpino, e ognuna delle quattro specialità (discesa libera, super-G, slalom gigante e slalom speciale) ha una sua classifica, che alla fine della stagione vince chi è andata meglio tenendo conto di tutti i piazzamenti (c’è anche la classifica generale di tutte le specialità). Per Pirovano, che ha 28 anni, è un risultato eccezionale: fino a due settimane fa, pur ottenendo discreti piazzamenti, non era mai nemmeno riuscita ad andare sul podio.

Lo scorso 6 marzo aveva vinto per la prima volta una gara di Coppa del Mondo in Val di Fassa, e con un solo centesimo di secondo di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher, l’altra principale favorita per il titolo di specialità. Il giorno seguente aveva vinto di nuovo, e sempre per un centesimo di secondo, piazzandosi al primo posto della classifica davanti a lei: per vincere la Coppa del Mondo della specialità le bastava arrivare seconda in questa gara di Lillehammer.

Alla fine Pirovano ha vinto con 536 punti, seguita da Aicher (che ha chiuso la gara al quarto posto) con 453. Al terzo posto nella classifica di specialità c’è poi Johnson a 413 punti.

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