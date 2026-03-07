Laura Pirovano è prima nella Coppa del Mondo di discesa libera, a una gara dalla fine

Caricamento player

Sabato, in Val di Fassa, Laura Pirovano ha vinto per il secondo giorno consecutivo una gara di discesa libera della Coppa del Mondo, il principale circuito professionistico dello sci alpino. E anche questa volta ha vinto per un solo centesimo di secondo, una cosa che non si era mai vista nella storia dello sci alpino. Nella stessa gara la 22enne tedesca Emma Aicher, una delle principali favorite per il titolo, ha commesso un errore nella parte centrale della pista ed è finita al 12esimo posto.

In questo modo, Pirovano è passata al primo posto della Coppa del Mondo di specialità a una gara dalla fine della stagione. Per Pirovano è un risultato eccezionale: finora, pur ottenendo discreti piazzamenti, non era mai riuscita ad andare sul podio.

L’ultima gara della stagione sarà a Lillehammer, in Norvegia, il prossimo 21 marzo. A Pirovano basterà vincere (cioè fare 100 punti) o arrivare seconda (cioè farne 80) per essere certa di vincere la Coppa del Mondo di discesa libera.

Per ora si trova a 28 punti dalla tedesca Emma Aicher, la sua rivale principale. La statunitense Lindsey Vonn è terza a 36 punti di distanza, ma si è infortunata durante le Olimpiadi e non può gareggiare. Le altre due atlete matematicamente ancora in corsa sono la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (a 85 punti dal primo posto) e l’austriaca Cornelia Huetter (a 92).