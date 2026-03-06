La sciatrice Laura Pirovano ha vinto per la prima volta una gara di Coppa del Mondo

Venerdì mattina Laura Pirovano ha vinto una gara di discesa libera della Coppa del Mondo, il principale circuito professionistico dello sci alpino. La vittoria, ottenuta in Val di Fassa con un solo centesimo di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher, è la prima in Coppa del Mondo per Laura Pirovano, che ha 28 anni e finora, pur ottenendo discreti piazzamenti, non era nemmeno mai riuscita ad andare sul podio.

Con questo successo Pirovano ha guadagnato tra le altre cose molti punti nella classifica stagionale della discesa libera. In questo momento è terza, quando mancano due gare, un’altra in Val di Fassa domani, e poi l’ultima a Lillehammer, in Norvegia, tra due settimane. Al primo posto c’è la statunitense Lindsey Vonn, che però dopo l’infortunio subìto alle Olimpiadi non parteciperà alle ultime due gare, mentre al secondo c’è proprio Emma Aicher. Vonn ha 400 punti, Aicher 386 e Pirovano 336: una vittoria vale 100 punti.