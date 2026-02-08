Nella seconda giornata di Olimpiadi l’Italia ha vinto sei medaglie

Domenica l’Italia è andata alla grande alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Alla seconda giornata dei Giochi ha infatti vinto sei medaglie: una d’argento e cinque di bronzo. Sabato, alla prima giornata, ne aveva già vinte tre (tra cui una d’oro, nel pattinaggio di velocità). È un risultato eccezionale per la Nazionale, che alle Olimpiadi invernali non aveva mai vinto almeno tre medaglie in due giorni consecutivi. Ora è terza nel medagliere, dietro Norvegia e Stati Uniti.

L’unica medaglia d’argento è arrivata ad Anterselva, dove il quartetto formato dagli atleti italiani Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel è arrivato secondo staffetta mista 4x6km del biathlon. Per l’Italia è il miglior risultato di sempre in questa disciplina. Ci si aspettava una medaglia da questo quartetto, che a fine gennaio aveva vinto l’ultima gara di Coppa del Mondo a Nove Mesto, in Cechia. La Francia ha vinto la medaglia d’oro, la Germania quella di Bronzo.

Sofia Goggia, invece, ha vinto la medaglia di bronzo nell’attesa discesa libera femminile a Cortina. Per Goggia è la terza medaglia olimpica in questo tipo di gara: nel 2018 aveva vinto l’oro e nel 2022 aveva vinto l’argento. Nessun’altra donna aveva mai vinto tre medaglie consecutive nella discesa libera, alle Olimpiadi. La gara è stata vinta dalla statunitense Breezy Johnson, che è anche la campionessa del mondo in carica, mentre seconda è arrivata la tedesca Emma Aicher.

Poco prima che scendesse Goggia, la gara è stata interrotta per circa 10 minuti per permetterei i soccorsi alla statunitense Lindsey Vonn, che è caduta in malo modo pochi secondi dopo aver cominciato la sua gara. È stata portata via in eliosoccorso e ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, che ha comunicato nel tardo pomeriggio di averla operata per una frattura alla gamba sinistra.

Lucia Dalmasso, 28enne di Feltre, ha invece vinto la medaglia di bronzo nello slalom gigante parallelo, una specialità dello snowboard in cui le atlete scendono lungo un tracciato con le porte, un po’ come nello sci, ma affrontandosi una contro l’altra. Nella finale per il bronzo Dalmasso ha battuto un’altra italiana, Elisa Caffont. È la sua prima medaglia olimpica, mentre in Coppa del Mondo finora aveva vinto quattro gare.

Ma la medaglia di bronzo più inaspettata per l’Italia è arrivata nel tardo pomeriggio a Milano. Il Riccardo Lorello ha inaspettatamente vinto la medaglia di bronzo nella gara dei 5.000 metri del pattinaggio di velocità. È già la settima medaglia vinta in questi Giochi dall’Italia, e la seconda nel pattinaggio di velocità. La medaglia d’oro è stata vinta dal norvegese Sander Eitrem, mentre quella d’argento dal ceco Metodej Jilek: entrambi hanno gareggiato sotto il tempo del record olimpico.

Un po’ dopo. Il 32enne Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nel singolo maschile dello slittino. La finale dello slittino era in corso da ieri, quando erano state fatte le prime due delle quattro manche. Vinceva l’atleta con il miglior tempo complessivo e Fischnaller ha mantenuto sempre il terzo posto.

Infine, domenica sera l’Italia ha vinto una storica medaglia di bronzo nella lunghissima e complessa gara a squadre del pattinaggio di figura. Per l’Italia hanno gareggiato sette pattinatori: Daniel Grassl, impegnato nel programma corto del singolo maschile; Lara Naki Gutmann nel singolo femminile; Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie di artistico; Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza su ghiaccio; e infine Matteo Rizzo, protagonista del programma libero del singolo maschile. È stato Rizzo l’ultimo ad aver gareggiato, e quello che ha fatto la performance decisiva per la vittoria.