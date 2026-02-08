Il video della caduta di Lindsey Vonn durante la discesa libera

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn è caduta malamente pochi secondi dopo essere partita nella gara di discesa libera femminile, a Cortina. È rimasta impigliata con un bastoncino durante un salto. Ancora non si sa cosa si sia fatta, ma sembra un infortunio grave: è stata portata via in elicottero. Tutti gli aggiornamenti si trovano su questo liveblog.

Vonn ha 41 anni, è una delle migliori sciatrici di sempre ed era tornata a gareggiare nel 2024 dopo cinque anni di inattività, con un ginocchio quasi del tutto ricostruito. Quest’anno stava andando molto bene (era salita sul podio in sei gare di Coppa del Mondo), ma prima delle Olimpiadi aveva subito un infortunio al legamento crociato del ginocchio. Ciononostante aveva deciso di gareggiare lo stesso.

