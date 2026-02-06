Alle 20 inizia la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali

Intanto le basi. Come vi dicevamo comincerà alle 20, e dovrebbe durare più o meno 2 ore e mezza. Per la prima volta nella storia si terrà in quattro città diverse, invece che in una sola: Milano, Cortina, Livigno (in Lombardia) e Predazzo (in Trentino). La gran parte delle cose, e le più rilevanti, succederanno comunque tra Milano e Cortina, dove sono stati allestiti due palchi e due bracieri olimpici (anche questa è una prima volta).

La tradizionale sfilata di atlete e atleti si svolgerà in tutte e quattro le città, principalmente per motivi logistici: ci sono atlete e atleti che domani gareggeranno a Livigno e Predazzo, e sarebbe stato complicato farli arrivare a Milano o a Cortina e poi farli tornare indietro in poche ore.

La scelta di fare una cerimonia di apertura sparpagliata segue l’idea del comitato organizzatore di fare dei Giochi che sono stati definiti “diffusi”, con l’idea di sfruttare le infrastrutture sportive già presenti sui territori e di distribuire gli eventi su più località per non pesare troppo su un singolo luogo.

Nello specifico, i luoghi di ognuna delle quattro città in cui si svolgerà una parte della cerimonia sono:



• lo Stadio di San Siro, a Milano (dove si terrà il grosso dello spettacolo previsto per la cerimonia);

• il centro città, a Cortina;

• lo snowboard park, a Livigno;

• lo stadio del salto con gli sci, a Predazzo.