Alle 20 inizia la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali

Come funzionerà, chi ci sarà e cosa sta succedendo a Milano e a Cortina: tutte le cose da sapere e le notizie, man mano che arrivano

(AP Photo/Carolyn Kaster)

Stanno per cominciare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il Post segue tutto quello che succede con questo liveblog, a partire dalla cerimonia d’apertura di questa sera.

Aggiornamenti più importanti

1 ora fa
Dove vedere la cerimonia e tutto il resto delle Olimpiadi
1 ora fa
Una breve guida a questa cerimonia di apertura
Live Blog
18:476 febbraio 2026

Le cose che non possono mancare in una cerimonia d’apertura

Chi organizza la cerimonia di apertura può fare più o meno quello che desidera, ma deve inserire alcuni passaggi imposti dal protocollo del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale.

Tra questi: l’entrata del presidente del paese ospitante (in questo caso Sergio Mattarella) e della presidente del CIO (Kirsty Coventry); l’inno del paese ospitante; la parata degli atleti; il discorso di apertura dei Giochi olimpici fatto dal capo dello Stato del paese ospitante (quindi sempre Mattarella); l’innalzamento della bandiera olimpica e la riproduzione dell’inno olimpico; i giuramenti ufficiali e l’accensione del braciere (su questo ci sono un po’ di curiosità, tra un po’ ne parliamo).

18:316 febbraio 2026

Un altro giornalista del Post è a Bormio, per seguire alcune delle gare che iniziano domani: questa è una foto di piazza del Kuerc, dove si seguirà la cerimonia di apertura su un maxi schermo.

18:276 febbraio 2026

La prima puntata di TieniMI Cortina!

Mentre aspettate la cerimonia di apertura avete giusto il tempo per ascoltare la prima puntata di TieniMI Cortina, il podcast quotidiano con cui Matteo Bordone seguirà queste due settimane di Olimpiadi (esce tutti i giorni intorno alle 18). Tra le cose che trovate nella puntata di oggi: Snoop Dogg e Red Canzian, il ritorno degli sport spiegati male e la tendenza degli atleti a farsi molto male sul ghiaccio. È gratis, su tutte le principali piattaforme di podcast e sull’app del Post.

18:216 febbraio 2026

L’uomo che ha organizzato quello che vedrete stasera

È il veneziano Marco Balich, 63 anni, che oramai ha moltissima esperienza nell’organizzazione di cerimonie olimpiche: in modi diversi ha contribuito a farne 16. La prima organizzata da lui fu proprio in Italia nel 2006, alle Olimpiadi invernali di Torino.

A fine ottobre Balich ci aveva spiegato come funziona il suo lavoro e le difficoltà di organizzare un evento che lui definisce «una specie di carnevale di Rio ma con una liturgia da funerale del papa». A chi organizza una cerimonia si chiede infatti di conciliare l’inconciliabile: da una parte invenzioni coreografiche per emozionare e far divertire persone da tutte le parti del mondo, e dall’altra il rispetto della solennità che si pretende per una cerimonia olimpica. Qui trovate l’articolo completo:

Il boss delle cerimonie, olimpiche

Marco Balich ne ha organizzate molte, e mentre lavora a quella di Milano Cortina dice che sono sempre «un carnevale di Rio con una liturgia da funerale del papa»

Leggi l'articolo
Visualizza l'immagine per {title}
18:096 febbraio 2026

E questo invece è l’affollamento di persone alla stazione Garibaldi della metro lilla a Milano, quella che porta a San Siro: è molto raro vederla così piena di gente, anche quando ci sono le partite di calcio di Inter e Milan. Alle persone che vanno allo stadio per la cerimonia di apertura questa volta si sono sommate quelle che tornano dal lavoro a quest’ora, e quelle che hanno evitato di usare i propri mezzi per spostarsi in città, viste le molte strade chiuse.

La foto è stata scattata da un giornalista del Post che sta andando a San Siro proprio per seguire la cerimonia: più tardi le sue testimonianze dal campo ci torneranno parecchio utili.

17:386 febbraio 2026

Dove vedere la cerimonia e tutto il resto delle Olimpiadi

Se volete vederla gratis c’è Rai 1 in televisione, oppure lo streaming su RaiPlay. E in abbonamento c’è Eurosport, i cui canali sono presenti sulle piattaforme Discovery+, Dazn, TimVision o HBO Max. La cerimonia comincia intorno alle 20.

Per tutta la durata dei Giochi la Rai trasmetterà molte gare sui suoi canali Rai 2 e Rai Sport, ma non tutte (due canali soli non basterebbero, viste le molte sovrapposizioni). Durante il giorno la programmazione olimpica su Rai 2 sarà interrotta soltanto dai telegiornali. Tutti i contenuti trasmessi dalla Rai si potranno vedere gratis e in diretta, oppure in differita, anche su RaiPlay: bisogna cercare i canali RaiPlay Sport 1, 2 e 3.

Chi invece vorrà vedere tutte-tutte le gare dovrà seguire Eurosport, che avrà vari canali per seguirle: si possono appunto vedere con un abbonamento a una piattaforma tra Discovery+, Dazn, TimVision o HBO Max. Queste piattaforme hanno tutti i canali olimpici inclusi nel loro piano base.

17:306 febbraio 2026

Una breve guida a questa cerimonia di apertura

Intanto le basi. Come vi dicevamo comincerà alle 20, e dovrebbe durare più o meno 2 ore e mezza. Per la prima volta nella storia si terrà in quattro città diverse, invece che in una sola: Milano, Cortina, Livigno (in Lombardia) e Predazzo (in Trentino). La gran parte delle cose, e le più rilevanti, succederanno comunque tra Milano e Cortina, dove sono stati allestiti due palchi e due bracieri olimpici (anche questa è una prima volta).

La tradizionale sfilata di atlete e atleti si svolgerà in tutte e quattro le città, principalmente per motivi logistici: ci sono atlete e atleti che domani gareggeranno a Livigno e Predazzo, e sarebbe stato complicato farli arrivare a Milano o a Cortina e poi farli tornare indietro in poche ore.

La scelta di fare una cerimonia di apertura sparpagliata segue l’idea del comitato organizzatore di fare dei Giochi che sono stati definiti “diffusi”, con l’idea di sfruttare le infrastrutture sportive già presenti sui territori e di distribuire gli eventi su più località per non pesare troppo su un singolo luogo.

Nello specifico, i luoghi di ognuna delle quattro città in cui si svolgerà una parte della cerimonia sono:
• lo Stadio di San Siro, a Milano (dove si terrà il grosso dello spettacolo previsto per la cerimonia);• il centro città, a Cortina;• lo snowboard park, a Livigno;• lo stadio del salto con gli sci, a Predazzo.

17:196 febbraio 2026

Cosa ci facciamo qui

Buonasera. Alle 20 comincia la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali: sarebbe un grande evento di per sé, ma questa volta è pure in Italia (forse di questo vi eravate già accorti). La racconteremo in questo liveblog, per chi ha voglia di seguirla in compagnia o per chi preferisce non guardarla affatto e recuperare solo le cose più rilevanti/divertenti/imbarazzanti. Siete nel posto giusto, in quel caso. Da domani e per le prossime due settimane, poi, ci trovate sempre qui per seguire gare e risultati sportivi.