Ilia Malinin non ha retto la pressione

Venerdì lo statunitense Ilia Malinin è arrivato ottavo nella competizione di pattinaggio di figura alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. È stato un risultato del tutto inatteso e sorprendente: Malinin era di gran lunga il favorito per vincere l’oro, ma ha fatto una serie di errori e cadute inusuali per lui. Le aspettative su di lui erano altissime, e sono state deluse. Ha vinto contro ogni pronostico il kazako Mikhail Shaidorov.

Dopo la fine dell’esibizione Malinin era evidentemente non soddisfatto di come fosse andata: si è preso il volto tra le mani e aveva un’espressione amareggiata, a differenza di molti altri atleti che si erano esibiti prima di lui (e che pure avevano fatto errori). Malinin ha poi parlato con i giornalisti e ha provato a spiegare cosa fosse successo: ha detto sostanzialmente di non essere riuscito a gestire le enormi pressioni comportate dal suo status di favorito. «È molto da dover gestire. La pressione alle Olimpiadi è qualcosa di diverso, non molte persone possono capirlo», ha detto.

Ha aggiunto che prima dell’esibizione stava bene e si sentiva pronto, ma poi tutto è successo molto velocemente e non aveva ancora avuto tempo per capire bene cosa non avesse funzionato. «Prima di mettermi nella posizione di inizio sono stato colto da moltissimi pensieri e ricordi, penso di essere stato sopraffatto».

«Tutta la pressione, i media ed essere in lizza per la medaglia d’oro alle Olimpiadi era molto. Era troppo da gestire», ha detto.

Malinin ha 21 anni ed è noto nel mondo del pattinaggio su ghiaccio soprattutto per la sua esecuzione solitamente disinvolta del quadruplo axel, un salto difficilissimo che sa fare soltanto lui. Venerdì non gli è riuscito.

Martedì aveva comunque fatto un’esibizione ottima nel programma corto del singolo maschile (quello con gli elementi tecnici obbligatori, più breve rispetto al libero di venerdì) e prima aveva vinto l’oro nella gara a squadre. Anche in quell’occasione era scivolato, ma era comunque riuscito a ottenere il punteggio più alto di tutti.

