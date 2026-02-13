Il video delle cadute che sono costate la vittoria a Ilia Malinin, incredibilmente rimasto fuori dal podio del pattinaggio di figura

Il pattinatore statunitense Ilia Malinin ha deluso le aspettative nella finale del pattinaggio maschile di figura. La sua esibizione era attesissima, perché è il pattinatore più forte e spettacolare del mondo. Durante la finale, però, è caduto due volte e non gli è riuscito il quadruplo axel, un salto difficilissimo che sa fare soltanto lui. Era il favorito per l’oro, ma alla fine Malinin è arrivato ottavo ed è rimasto fuori dal podio. Qui sotto c’è il video della sua esibizione.

L’oro del pattinaggio di figura è andato a sorpresa al kazako Mikhail Shaidorov (291.58), l’argento a Yuma Kagiyama (280.06) e il bronzo a Shun Sato (274.90), entrambi del Giappone. In gara c’erano anche due italiani: Daniel Grassl e Matteo Rizzo, arrivati rispettivamente nono e quindicesimo. Tutti gli aggiornamenti su quello che succede alle Olimpiadi di Milano Cortina sono sul liveblog del Post.