Le foto della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi all’Arena di Verona
Con le coreografie, la sfilata degli atleti e le esibizioni di Gabry Ponte, Achille Lauro, Roberto Bolle e Joan Thiele, tra gli altri
Durante la cerimonia all’Arena di Verona sono state ufficialmente chiuse le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il tema scelto per la serata era “Bellezza in azione” e la cerimonia è iniziata con un video con molti riferimenti all’Opera, a cui è seguita la sfilata delle delegazioni, le premiazioni delle 50 km di sci di fondo e una serie di esibizioni: quella del deejay e produttore musicale Gabry Ponte, una coreografia dei ballerini del teatro dell’Opera di Roma e una del ballerino Roberto Bolle con la cantante italiana Joan Thiele. La bandiera olimpica è passata al prossimo paese ospitante, ovvero la Francia, visto che le Olimpiadi invernali del 2030 sono state assegnate alle Alpi francesi. Infine c’è stato lo spegnimento dei due bracieri olimpici, a Milano e a Cortina.
Il Post segue la cerimonia di chiusura, come ha fatto con tutte le Olimpiadi, con un liveblog, qui.