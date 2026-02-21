Johannes Klaebo ha vinto la sesta medaglia d’oro in sei gare alle Olimpiadi di Milano Cortina

Nella 50 km maschile di sci di fondo il norvegese Johannes Klaebo ha vinto la sua sesta medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, su sei gare disponibili. Klaebo ha 29 anni e contando anche le precedenti Olimpiadi e arrivato a 13 medaglie, di cui 11 d’oro. Nessuno, nella storia delle Olimpiadi invernali, ha vinto più ori di lui, e nessuno mai aveva vinto sei medaglie d’oro in una sola edizione.

Klaebo ha vinto la gara sprint, la gara sprint a squadre, la 10 km, lo skiathlon, la staffetta a squadre e la 50 km. In altre parole ha vinto su distanze tra loro molto diverse: dal chilometro e mezzo ai 50 chilometri, da solo e con i compagni, in tecnica classica e in tecnica libera (o skating), e persino nello skiathlon (in cui c’è prima e una e poi l’altra). Da solo ha vinto più ori di quanti ne abbiano vinti in tutto paesi come Canada, Cina, Austria e Giappone.

Klaebo ha vinto la 50 km di fondo di sabato 21 febbraio attaccando nell’ultima salita dell’ultimo giro, dopo che nella seconda metà di gara era rimasto nel terzetto di testa insieme con i connazionali Emil Iversen e Martin Nyenget, e con diversi minuti di vantaggio sugli altri avversari.

Fece qualcosa di simile (6 ori su 6 gare disponibili) ai Mondiali di sci nordico del 2025, che furono organizzati a organizzati a Trondheim, dove è cresciuto.

