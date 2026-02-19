Paolo Petrecca lascerà la direzione di Rai Sport

Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca ha detto che lascerà l’incarico dopo la fine delle Olimpiadi di Milano Cortina. Lo ha annunciato la Rai con una nota, in cui ha scritto che il suo posto sarà preso temporaneamente dal vicedirettore Marco Lollobrigida. Le dimissioni arrivano dopo le molte critiche che Petrecca aveva ricevuto per la sua telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Non è la prima volta che Petrecca viene contestato: in passato era stato sfiduciato dalla redazione di RaiNews per aver evitato di mandare in onda alcune notizie che avrebbero messo in cattiva luce il governo di Giorgia Meloni.

Petrecca era subentrato all’ultimo momento al commento della cerimonia al posto del vicedirettore Auro Bulbarelli, escluso dopo che per sbaglio aveva anticipato in conferenza stampa il ruolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Erano stati proposti altri giornalisti per sostituirlo, ma Petrecca aveva insistito per condurre lui nonostante alcuni dirigenti gliel’avessero sconsigliato.

Oltre a parlare in qualsiasi momento, senza lasciare spazio alle immagini e spesso parlando sopra gli altri due commentatori Fabio Genovesi e Stefania Belmondo, Petrecca aveva confuso l’attrice Matilda De Angelis con la cantante Mariah Carey; aveva scambiato la presidente del CIO Kirsty Coventry con la figlia del presidente Mattarella; e non aveva riconosciuto i campioni e le campionesse mondiali della Nazionale di volley, ad eccezione di Paola Egonu. Nei suoi commenti aveva poi citato diversi luoghi comuni. Per esempio aveva detto che i brasiliani hanno la musica nel sangue, che gli spagnoli sono calienti e aveva associato gli atleti africani ai riti voodoo.

Dopo la disastrosa telecronaca di Petrecca il sindacato dei giornalisti della Rai, USIGRai, aveva indetto uno sciopero delle firme per tutti i giornalisti dei suoi telegiornali, e avevano fatto lo stesso anche i giornalisti di Rai Sport. La scorsa settimana la Rai aveva affidato la telecronaca della cerimonia di chiusura a Bulbarelli.