Il vicedirettore di Rai Sport Auro Bulbarelli condurrà la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, il 22 febbraio, dopo le molte proteste contro la disastrosa telecronaca che il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca ha fatto durante la cerimonia di apertura. Lo hanno anticipato le agenzie di stampa LaPresse e Adnkronos, e poi l’Ansa lo ha confermato sulla base di una comunicazione interna tra i giornalisti della Rai. Finora né la Rai né il sindacato dei giornalisti della Rai, USIGRai, lo hanno confermato ufficialmente.

Bulbarelli avrebbe dovuto condurre già la telecronaca della cerimonia di apertura: era però stato escluso dopo che per sbaglio aveva anticipato in conferenza stampa il ruolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Erano stati proposti altri giornalisti per sostituirlo, ma Petrecca aveva insistito per condurre lui nonostante alcuni dirigenti gliel’avessero sconsigliato. Era stato un discreto disastro: durante la telecronaca aveva fatto errori grossolani e commenti ritenuti da molti non all’altezza dell’evento.

Venerdì l’USIGRai ha indetto uno sciopero delle firme per tutti i giornalisti dei suoi telegiornali, mentre uno sciopero analogo è in corso da lunedì fra i giornalisti di Rai Sport. Significa che tutti i giornalisti di telegiornali, giornali radio, programmi di informazione e sito web che hanno deciso di aderire non firmano i loro servizi (quelli di Rai Sport non stanno firmando solo quelli sulle Olimpiadi).

Non è la prima volta che Petrecca viene contestato: in passato era stato sfiduciato dalla redazione di RaiNews dopo aver evitato di mandare in onda alcune notizie che avrebbero messo in cattiva luce il governo di Giorgia Meloni.