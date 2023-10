I fuori onda di “Striscia la notizia” su Giambruno

Venerdì mattina la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato sui suoi account ufficiali che la sua relazione con il giornalista di Mediaset Andrea Giambruno è finita. Meloni non ha specificato i motivi della decisione, e ha anzi detto che «le loro strade si sono divise da tempo ed è arrivato il momento di prenderne atto». L’annuncio comunque è stato dato poche ore dopo che la trasmissione satirica di Canale 5 Striscia la notizia aveva trasmesso un fuori onda in cui Giambruno, che conduce la trasmissione Diario del giorno su Rete 4, faceva battute piuttosto pesanti e a sfondo sessuale a una collega fuori dal campo visivo della telecamera, ma con i microfoni accesi.

Tra le varie cose che si sentono nel fuori onda (nome con cui in gergo televisivo si definiscono le riprese di un programma che non vengono poi trasmesse in televisione) c’è Giambruno che chiede alla donna «posso toccarmi il pacco mentre ti parlo?», le domanda se è fidanzata, se è in una relazione aperta e le dice che lui e un’altra persona (la cui identità è stata protetta da Striscia) «abbiamo una tresca, lo sa tutta Mediaset». Nel resto dell’audio, Giambruno dice che lui e alcuni colleghi hanno rapporti sessuali a tre o anche a quattro, e chiede alla collega se anche lei «entrerà a far parte del loro gruppo di lavoro». Verso la fine del segmento mostrato qualcuno gli fa notare che quel genere di audio potrebbe finire, appunto, a Striscia la Notizia: lui risponde di star soltanto ridendo e scherzando, giustificandosi col fatto che «veniamo dalla pandemia».

Il giornalismo di Giambrunasca: la stagione degli amori. Sul sito di Striscia tutti i nuovi fuorionda. #striscialanotizia #AndreaGiambruno pic.twitter.com/BNMCGGjBQr — Striscia la notizia (@Striscia) October 19, 2023

Striscia la notizia è un programma ideato da Antonio Ricci che va in onda dal 1988. Nella sua lunga storia ha avviato spesso campagne mediatiche di questo genere contro personaggi pubblici, e anche nel caso di Giambruno era stata pensata una specie di rubrica su di lui.

Il primo fuori onda era stato trasmesso mercoledì. Si vedeva Giambruno lamentarsi di alcuni commenti sulla sua pettinatura – «Ma non mi rompessero il cazzo col ciuffo. Già che ce li ho i capelli. C’ho 42 anni e ce li ho, qua dentro sono tutti pelati» – e rivolgersi con insistenza alla collega Viviana Guglielmi: «Per me l’unico giudizio che conta è quello della Viviana» dice, soffermandosi sulla tonalità di blu della camicia indossata da Guglielmi. Nel frattempo girava per lo studio un po’ irrequieto, si toccava di tanto in tanto il cavallo dei pantaloni, e faceva poi dei complimenti a Guglielmi: «Sei una donna di un’intelligenza… Ma perché non ti ho conosciuta prima?».

"Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023

Il fuori onda era circolato tantissimo sui social network e sui giornali nei giorni scorsi. Il giorno dopo non aveva condotto Diario del giorno e aveva partecipato a un incontro a Pavia sul turismo, con la presenza della ministra Daniela Santanchè. In un video, anche questo una specie di fuori onda dell’incontro, Giambruno parla con l’assessora al Turismo della regione Lombardia Barbara Mazzali e, commentando proprio la puntata di Striscia, dice: «Ormai sono terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione».

Non è la prima volta che nel contesto del suo lavoro di conduttore Giambruno si rende protagonista di uscite che lo espongono a giudizi, ironie e critiche. A luglio scorso aveva fatto alcune battute che ridimensionavano, e un po’ irridevano, gli allarmi sulla crisi climatica, oltre a fare commenti poco gradevoli nei confronti del ministro della Salute tedesco.

A fine agosto, sempre nel corso di Diario del giorno, era intervenuto su alcuni casi di stupro pronunciando una frase per la quale era stato accusato di fare vittimizzazione secondaria delle ragazze stuprate, e l’episodio aveva suscitato critiche tali che dopo qualche giorno anche la stessa Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa, aveva risposto a una domanda sull’argomento sostanzialmente giustificando le frasi di Giambruno. Infine, più di recente, Giambruno aveva indicato gli spostamenti delle persone migranti con la parola «transumanza», comunemente utilizzata per descrivere gli spostamenti stagionali delle pecore e delle mucche, e successivamente si era poi dovuto scusare.