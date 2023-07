Andrea Giambruno si sta facendo notare

Negli ultimi giorni molti giornali italiani hanno scritto con una certa continuità del giornalista Andrea Giambruno, il compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la trasmissione televisiva che conduce su Rete 4, Diario del giorno. Lo hanno fatto con maggiori attenzioni rispetto al solito soprattutto dopo che una settimana fa, durante la conduzione, Giambruno aveva espresso opinioni controverse sul clima, facendo diverse battute e considerazioni ironiche per minimizzare il caldo eccezionale di quest’ultimo periodo.

Tra le altre cose aveva detto che il fatto che faccia caldo in estate «secondo noi non è poi una grande notizia» e che «la notizia, ammesso che tale sia, è che a luglio fa caldo e probabilmente a dicembre nevicherà» (il mese di luglio in corso è stato il più caldo mai registrato sulla Terra). Giovedì è tornato sul tema con alcuni commenti espressi con sgradevoli nei confronti del ministro della Salute tedesco, che era stato in visita in Italia: «So’ vent’anni, trent’anni che in qualche modo i tedeschi ci devono spiega’ come dobbiamo campare noi, se non ti sta bene stai a casa tua», ha detto.

Giambruno è di Milano, ha 42 anni e da 7 è il compagno di Meloni, con cui ha una figlia di 6 anni. È giornalista e autore televisivo a Mediaset, dove conduce stabilmente da alcuni mesi Diario del giorno, il talk show di approfondimento pomeridiano del Tg4 che va in onda nei giorni feriali tra le 15:30 e le 16:40. Fino all’elezione al governo di Meloni di lui si sapeva molto poco, ma negli ultimi mesi le attenzioni nei suoi confronti sono comprensibilmente aumentate e lui stesso ha concesso alcune interviste, soprattutto al Corriere della Sera.

Secondo quanto ha raccontato lui stesso, iniziò a lavorare in televisione a 22 anni, nell’emittente regionale lombarda Telenova. Da circa 15 anni è a Mediaset, dove è stato autore in diversi programmi d’attualità come Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia. Ha lavorato poi nelle redazioni di Tgcom24 e Studio Aperto, arrivando a condurre entrambi i telegiornali. Dopo l’insediamento del governo Meloni per un periodo aveva smesso di comparire in video, per poi tornare stabilmente alla conduzione di Diario del giorno.

La trasmissione ha una linea perlopiù conservatrice e vicina alla destra al governo, in continuità con molte altre della rete, e da quando la conduce Giambruno ha potuto ospitare spesso esponenti di spicco del governo, trattati generalmente con una certa benevolenza. Lo scorso primo maggio, quando il governo annunciò con enfasi l’approvazione di un decreto sul lavoro, Diario del giorno fu il primo media italiano a mostrare il video con cui Meloni aveva presentato il decreto. Il video girò molto e fu ampiamente commentato perché era stato realizzato in maniera piuttosto inconsueta, con immagini video riprese nelle stanze di Palazzo Chigi, la sede del governo.

In quell’occasioni alcuni giornali scrissero che era stato avvantaggiato per il fatto di essere compagno della presidente del Consiglio: lui parlò di una coincidenza fortunata, perché il video era stato pubblicato appena prima della sua diretta.

Prima degli ultimi mesi la sovrapposizione tra il suo ruolo giornalistico e la sua vita privata si era fatta notare in una sola occasione. Nel 2021, mentre conduceva la rassegna stampa di Tgcom24, Giambruno mostrò un articolo in cui si riferivano alcuni insulti rivolti a Meloni dal professore universitario Giovanni Gozzini: dopo aver dato conto del contenuto si rivolse al pubblico presentandosi come il compagno di Meloni e difendendola pubblicamente dai commenti di Gozzini, definiti «misogini, indegni e vergognosi».