Giorgia Meloni ha detto che la sua relazione con Andrea Giambruno è finita

Venerdì mattina la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato sui suoi account ufficiali che la sua relazione con il giornalista di Mediaset Andrea Giambruno è finita: «Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto», ha scritto Meloni, che non ha specificato i motivi della sua decisione. Giovedì sera comunque la trasmissione di Canale 5 Striscia la notizia aveva trasmesso un fuori onda in cui Giambruno, che conduce la trasmissione Diario del giorno su Rete 4, faceva battute piuttosto pesanti e a sfondo sessuale a una collega.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

Pur non avendo parlato del motivo della separazione, Meloni a conclusione del suo post ha scritto che «tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua». Il riferimento sembra essere appunto ai fuori onda di Striscia la notizia, il primo dei quali era stato trasmesso mercoledì e aveva già generato animate discussioni sui social network e sui giornali a causa del linguaggio e delle movenze volgari di Giambruno, e del fatto che si rivolgesse a una collega in studio dicendole: «Sei una donna di un’intelligenza… Ma perché non ti ho conosciuta prima?».

Il giorno dopo, giovedì, era stato trasmesso un altro fuori onda ancora più volgare, in cui tra le altre cose Giambruno parlava con un’altra collega dicendole «posso toccarmi il pacco mentre ti parlo?», e domandandole se fosse fidanzata oppure in una relazione aperta. Poi Giambruno aggiungeva che lui e un’altra persona (la cui identità è stata protetta da Striscia) hanno «una tresca, lo sa tutta Mediaset».